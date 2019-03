agi

(Di martedì 19 marzo 2019) Il giro del mondo dinon è ancora finito. A 51 anni l'ex big dei no-global italiani si trova a bordo dellaMare Jonio della Mediterranea Saving Humans, ha i gradi di capo missione e lancia appelli per far sbarcare in porto i 49 migranti soccorsi il 18 marzo al largo di Lampedusa. Dietro di séha una lunga carriera che lui stesso definisce, nella biografia del suo blog sull'HuffPost, “un caleidoscopio”. Cioè un susseguirsi di immagini, di riflessi e composizioni, tanti sfaccettature di una stessa figura. Un mosaico di esperienze che l'hanno spesso portato al centro delle polemiche.A guidare le Tute Bianche al G8 di Genovanasce a Mestre, la propaggine di terraferma di Venezia, l'8 maggio del 1967. Cresce nel padovano, dove si diploma e si iscrivefacoltà di Scienze Politiche senza però mai laurearsi, e dove nel 1999 si candida addirittura ...

sulsitodisimone : Riecco Luca Casarini, dai centri sociali alla nave Ong -