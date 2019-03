Pentathlon | World Cup 2019 | diramati i convocati per la tappa di Sofia

oasport

(Di martedì 19 marzo 2019) Dopo una non trascendentale primadellaCupdimoderno disputata a Il Cairo, sono state diramate le convocazioni per il secondo appuntamento, che si disputerà a, in Bulgaria, dal 9 al 14 aprile. Il Direttore Tecnico ad interim Valter Magini ha designato a prendere parte alle gare i seguenti atleti:Gara individuale: Riccardo De Luca (Carabinieri)Matteo Cicinelli (Carabinieri)Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri)Pierpaolo Petroni (Carabinieri)Alessandra Frezza (Aeronautica)Irene Prampolini (Fiamme Oro)Alice Sotero (Fiamme Azzurre)Francesca Tognetti (Carabinieri)Atleti per staffetta mista: Riccardo De Luca e Alice SoteroPROGRAMMACUP10 aprile qualificazioni femminili11 aprile qualificazioni maschili12 aprile finale femminile13 aprile finale maschile14 staffetta ...

