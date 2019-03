Nazionali | Matteo Politano scagiona il Tecnico nerazzurro

lanotiziasportiva

(Di martedì 19 marzo 2019) Il giorno dopo il derby è stato un lunedì di partenze: 11 uomini della rosa interista hanno infatti raggiunto letra questiGli altri riposeranno fino a mercoledì (con l’eccezione degli infortunati Nainggolan e Icardi, che rientrano oggi): ripresa giovedì ad Appiano.Un soloin NazionaleFra quelli che hanno raggiunto i c.t. c’è un solo azzurro,Che torna sul derby: «Penso che Spalletti non sia mai stato messo in discussione da nessuno. Il clima nello spogliatoio si è visto, squadra forte, compatta, gruppo unito. Dopo la vittoria ci siamo detti fra di noi che questa Inter deve essere sempre così, avere sempre questo spirito di gruppo e questa fame».La gara col Milan ha cambiato le prospettive: «Sono contento per la vittoria di ieri sera, un derby importante che ci ha rilanciato per la corsa verso la Champions. Il ...

