Mare Jonio, ora Salvini gongola sul solito balletto (ma non durerà per sempre) (Di martedì 19 marzo 2019) Ora che la Mar Jonio vira verso Lampedusa carica di cinquanta migranti disperati (tra cui minori) Salvini può ripartire con la sua teoria dell'invasione e mostrare lo stesso "pugno duro" che rende così felice i suoi seguaci. Ma la vacanza non durerà troppo: la gente, anche i suoi, si è stancata di vedere tutta la politica concentrata su uno sbarco che ha i numeri di una scolaresca. E alla fine la pacchia finirà anche per lui.



