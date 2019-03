Infortunio Chiesa | brutte notizie per Fiorentina e Nazionale

calcioweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019)– Arrivanoper lae per la, si è fermato il calciatore Federico. Il calciatore viola ha dovuto fare i conti con undurante l’allenamento di oggi a Coverciano con ladi Mancini. Nel dettaglio il calciatore si è toccato all’altezza dell’inguine, lo staff medico ha deciso di sottoporre il calciatore ad un primo accertamento. Nelle prossime previsti nuovi controlli per valutare meglio le condizioni del calciatore,è in dubbio in vista dei prossimi impegni, una tegola non indifferente per l’allenatore Roberto Mancini.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articoloperCalcioWeb.

