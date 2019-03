Il Questore della Provincia di Reggio Calabria emette 2 provvedimenti di d a spo

calcioweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019) Un’altra decisa risposta deldidopo i disordini avvenuti rispettivamente all’interno del campo sportivo di Fiumara di Muro (RC). In data 28 febbraio u.s. sono stati emessi duedi d.a.spo., per la durata di anni quattro ciascuno, nei confronti di O.V. cl.’56, presidente“A.S.D. San Roberto Fiumara” e C.V. cl.’80, giocatorestessa squadra di calcio, responsabili dei disordini avvenuti il 27.01.19 durante la partita disputata presso il campo sportivo di Fiumara di Muro (RC) con la “Polisportiva Pro Pellaro 1919 Soccer Lab”, valevole per il Campionato di 1^ Categoria Girone “D” 2018/19. In particolare il giocatore“A.S.D. San Roberto Fiumara”, C. V. cl.’80, si rendeva responsabile di minacce ed aggressione ai danni di un giocatore avversario, mentre, il presidente“A.S.D. San Roberto Fiumara”, O.V. cl.’56, ...

