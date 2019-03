Contro killer moschee forza della legge

La premier neozelandese Ardern promette di non pronunciare mai il nome deldelle duedi Christchurch che ha ucciso 50 persone e assicura chedi lui sarà dispiegata "la piena". Lo ha detto durante una speciale seduta del parlamentoNuova Zelanda che si è aperta con il saluto in arabo "as salaam aleikum",la pace sia con voi. Il"ambiva a molte cose con questo atto di terrore ed una era la notorietà. Per questo non mi sentirete mai pronunciare il suo nome- ha detto.(Di martedì 19 marzo 2019)

