Squalifica Ronaldo | la Juve adesso trema | l’Uefa apre un’indagine sul gesto di CR7

UEFA - Squalifica Ronaldo : ora arriva il nuovo retroscena! : squalifica Ronaldo- La Juventus non ha paura di una potenziale squalifica di Cristiano Ronaldo dopo il brutto gesto a fine gare nel match contro l’Atletico Madrid. Nessun timore come ribadito sia da Nedved, sia dallo stesso Allegri in conferenza stampa pre Genoa-Juventus. Il tecnico bianconero ha sottolineato: “Non temiamo nessuna squalifica. Ronaldo ha festeggiato così, […] More

Gianni Mura : “Ronaldo andrebbe Squalificato ma finirà a tarallucci e vino” : Gianni Mura, nella sua rubrica domenicale “Sette giorni di cattivi pensieri”, torna sul caso Ronaldo dopo aver trattato quello Simeone. “Ora che le squadre spagnole sono sparite dal tabellone più prestigioso si spera che spariscano anche gli huevos. Aveva cominciato Simeone dopo il 2.0, multato di 20mila euro. Meritava due turni di squalifica, avevo scritto. CR7, dopo il 3-0, replica il gesto, due volte e in modo più studiato e sinuoso. Dai ...

Caso Ronaldo - dalla Spagna : “L’Atletico vuole far Squalificare CR7” : Caso Ronaldo – La pesante sconfitta per 3 a 0 brucia ancora agli spagnoli. E non solo, all’Atletico non è andata giù l’esultanza di Cristiano Ronaldo, destinata ai tifosi dei Colchoneros. Si parla di indagini UEFA sulla questione Ronaldo, anche se per ora è solo una trovata mediatica degli spagnolo visto che la UEFA stessa […] More

Caso Ronaldo - l’ex Juve : “CR7 massacrato a Madrid - non va Squalificato” : Caso Ronaldo – Così come Nedved ha fatto ai microfoni di Sky, anche un ex bianconero giustifica e difende il gesto de “los huevos” fatto da Ronaldo. Moreno Torricelli parla a Il Corriere di Torino della sfida di Champions contro l’Ajax ma soprattutto sul “Caso” Cristiano Ronaldo. Dalla Spagna chiedono la squalifica del portoghese, mentre la […] More

AS : 'Atletico - protesta alla Uefa per far Squalificare Ronaldo' : ROMA - La misura è colma, tutto questo non può passare sotto silenzio. Sarebbe questa la reazione, secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo AS nella sua edizione online, di tutta la dirigenza dell'...

Cristiano Ronaldo potrebbe rischiare la Squalifica per il gestaccio contro l'Atletico Madrid : ... https://www.tuttojuve.com/altre-notizie/gazzetta-per-Ronaldo-al-momento-nessun-rischio-squalifica-462440 https://sport.sky.it/calcio/champions-league/2019/03/15/sorteggi-quarti-champions-league-2019-...

Juventus - Nedved : “Non temiamo la Squalifica di Ronaldo. Sull’Ajax…” : Juventus Nedved – Dopo il sorteggio dei preliminari di Champions che ha visto la Juventus prendere l’Ajax, sono arrivate anche le parole di Pavel Nedved: “Non c’è da essere felici o tristi per chi abbiamo preso, sono sicuro che saranno bellissime partite. L’Ajax ha meritato di poter stare qui facendo fuori il Real Madrid, quindi […] L'articolo Juventus, Nedved: “Non temiamo la squalifica di Ronaldo. ...

Nedved : «Non temo la Squalifica di Cristiano Ronaldo» : Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Pavel Nedved ha parlato del sorteggio dei quarti di Champions League, rispondendo prima a una domanda sull’esultanza di Ronaldo contro l’Atletico Madrid: «Non temo la squalifica di Cristiano Ronaldo, non vedo perché dovrei», ha spiegato Nedved sulla possibilità dell’apertura di un’indagine UEFA. Il vicepresidente della Juventus ha poi aggiunto: […] L'articolo Nedved: «Non temo la squalifica di ...

Cristiano Ronaldo rischia la Squalifica per il gestaccio contro l'Atletico Madrid : Cristiano Ronaldo rischia seriamente di saltare la prima partita valida per i quarti di Champions League. La UEFA infatti, che al momento nega la volontà di aprire indagini ad hoc, potrebbe decidere nei prossimi giorni di mettere in piedi un fascicolo in merito al gestaccio di cui si è reso protagonista il campione portoghese. Ma andiamo con ordine. Durante la partita di coppa tra Atletico Madrid e Juventus al secondo gol dei Colchoneros, Diego ...

Juventus-Ajax - Nedved nasconde il sorriso : “non sono né contento e né deluso. Squalifica di Ronaldo? Ecco cosa dico” : Il vice-presidente della Juventus ha commentato a caldo il sorteggio dei quarti di finale di Champions League, esprimendo le proprie sensazioni sull’Ajax Sarà l’Ajax l’avversaria della Juventus nei quarti di finale di Champions League, l’urna di Nyon ha messo la formazione olandese sul cammino dei bianconeri, che giocheranno l’andata in trasferta e il ritorno all’Allianz Stadium. AFP/LaPresse Un ...