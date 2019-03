Sophia | la modella orgogliosa del suo monociglio

ilgiornale

(Di lunedì 18 marzo 2019) Per anni le sopracciglia ad "ali di gabbiano" hanno decorato i visi femminili con linee sottili e slanciate come archi di chiese gotiche, e spesso hanno anche deturpato i volti maschili; adesso sembra essere arrivato il momento di poter appendere al chiodo le pinzette e di lasciare libero sfogo alla natura!La nuova tendenza potrebbe segnare un ritorno alle sopracciglia selvagge tanto caro allo stile di Frida Kahlo; ma attenzione: i maligni potrebbero pensare anche a Elio delle Storie Tese o a Felice Caccamo, lo storico personaggio interpretato da Teo Teocoli! Da qualche anno, a riportare alla ribalta le sopracciglia al naturale ci aveva già pensato laCara Delevingne ma adesso a definire la nuova tendenza c'èHadjipanteli che propone addirittura l'orgoglio del.Originaria di Cipro,è unadi 22 anni che studia marketing presso la University of ...

