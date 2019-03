Non è l' Arena | gli ascolti di Massimo Giletti con Manuel Bortuzzo in studio | l' abbraccio

Bortuzzo a Non è l'Arena : 'I miei aggressori? Gli direi bravi - io sono ancora qui' : 'Ho guardato avanti e ho cercato tutte le cose più belle che potevano esserci e che mi aspettano e sono molto di più di quelle brutte che ho passato. Sicuramente l'essere atleta mi ha aiutato a ...

Non è l'Arena 17 marzo 2019 diretta : in studio Manuel Bortuzzo con Massimo Giletti : Non è l'Arena, gli ospiti di domenica 17 marzo 2019 Tra gli ospiti in puntata ci saranno tra gli altri l'opinionista fissa ed ex parlamentare Nunzia De Girolamo , per parlare di cronaca la ...

Massimo Giletti - bomba di Claudio Cerasa : "Cosa gli ha offerto Rai 1" - addio a Non è l'Arena?" : La bomba televisiva la sgancia Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio. Si parla dei due nomi più discussi e chiacchierati delle ultime settimane: Fabio Fazio e Massimo Giletti. Il primo, conduttore di Che tempo che fa, nel mirino del governo sovranista che vorrebbe ridurgli il maxi-stipendio e togli

Non è l'arena - Vittorio Feltri da Massimo Giletti : Pervertito? La verità su Luxuria : "ll termine pervertito non lo avrei mai usato, non capisco dove sia le perversione, ciascuno è responsabile della propria vita lei fa quello che vuole e io la rispetto". Vittorio Feltri ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, interviene in difesa di Luxuria a commento delle parole del pro

Non è l'arena - Nino Formicola da Massimo Giletti : "Una donna di potere mi ha schiaffato contro il muro" : "Una trentina di anni fa una persona di potere, una donna, mi ha schiaffato contro il muro e mi ha messo le mani addosso ed era molto esplicita la cosa e io ho detto di no". A Non è l'arena di Massimo Giletti su La7 si parla di sessismo, un tema che tocca le donne come gli uomini che hanno a che far

Non è l'arena - Sgarbi-Pennacchi litigano in diretta tv sulla legittima difesa : La questione "legittima difesa" rappresenta uno dei capisaldi del pensiero leghista. La scelta di Matteo Salvini di andare a trovare un imprenditore condannato per aver difeso la propria proprietà uccidendo uno dei malviventi che aveva fatto irruzione nella sua azienda aveva anticipato quella che oggi è una legge in via d'approvazione. Questa tutelerà quanti proveranno a difendere il proprio privato in autonomia, depenalizzando in maniera ...

Non è l'arena - Nada Loffredi a Massimo Giletti : "Tutta la verità sulla masturbazione e quelle tecniche" : "La sessualità è relazione con l'altro, la masturbazione fa da sfondo", spiega la psicoterapeuta Nada Loffredi ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7. La Loffredi interviene nell'ultima parte del programma, come sempre dedicato al tema della sessualità, fornendo una chiave di lettura volt

Non è l'Arena - il dramma di Enrico Balducci : sparò al rapinatore - come è ridotto / Video : A Non è l'Arena, il dramma di Enrico Balducci: "Ho subito 49 tra furti e rapine, poi l'omicidio, ma sono fortunato nonostante il disastro che mi è capitato". Balducci nel 2010 sparò a due rapinatori uccidendone uno e per questo fu condannato a 3 anni e 8 mesi, è intevenuto in collegamento con gli a

Ballando con le Stelle - clamoroso "scippo" di Milly Carlucci a Massimo Giletti : chi arriva da Non è l'Arena : Una voce davvero impensabile su Nunzia De Girolamo, ex parlamentare di Forza Italia e oggi in forza a Non è l'Arena di Massimo Giletti su La7 come opinionista. Una voce "televisiva" davvero clamorosa: spunta infatti anche il suo nome per la prossima edizione di Ballando con le Stelle, il programma d

Fabrizio Corona - a Non è l'Arena l'ex tossica Laura rivela : "Perché lo devo ringraziare" : Domenica sera a Non è L’Arena Fabrizio Corona è apparso in una versione inedita, soprattutto quando è arrivato il momento della testimonianza di Laura e Tommaso, i ragazzi aiutati dallo stesso ex re dei paparazzi che adesso si trovano in comunità per disintossicarsi. Corona ha conosciuto entrambi al

Non è l'arena - Matteo Renzi sbrocca con uno del pubblico che deride sua madre arrestata : brutale : Certo, nervoso è nervoso: si pensi ai guai in famiglia con i genitori ai domiciliari e anche agli affanni del 'suo' Pd. Si parla di Matteo Renzi , il quale domenica sera ospite a Non è l'arena su La7 ...