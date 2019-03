Irina Shayk | elegante e seducente come la Seta

Irina Shayk è stanca dei rumors sull euro amore tra il suo Bradley e Lady Gaga : Puoi essere bellissima, ammiratissima, un Angel di Victoria's Secrets eppure in amore tutte le donne si sentono insicure quando sono molto innamorate e temono di perdere quello che hanno a causa di ...

Irina Shayk è stanca dei rumors sull’amore tra il suo Bradley e Lady Gaga : Puoi essere bellissima, ammiratissima, un Angel di Victoria"s Secrets eppure in amore tutte le donne si sentono insicure quando sono molto innamorate e temono di perdere quello che hanno a causa di maldicenze esterne insistenti, pressanti e continue che rischiano diminare un rapporto solidissimo.Ne sa qualcosa la splendida top model Irina Shayk che, stanca dei continui pettegolezzi che vogliono il suo bel compagno, l"attore Bradley Cooper, ...

È guerra tra Lady Gaga e Irina Shayk : le due non si seguono più su IG (RUMORS) : Da quando si è svolta la notte degli Oscar non si fa altro che parlare del triangolo amoroso che vede coinvolti Lady Gaga, Bradley Cooper e Irina Shayk. L'affinità mostrata dai due interpreti di 'Shallow' è stata notata forse anche dalla modella russa che, a quanto pare, sembra aver interrotto ogni contatto social con Lady Germanotta. Irina Shayk non segue più Lady Gaga che smentisce il flirt con Bradley Cooper: 'I social sono la toilette di ...

Lady Gaga racconta la sua verità sul triangolo con Bradley Cooper e Irina Shayk : Come dimenticare il duetto tra Lady Gaga e Bradley Cooper sulle note di Shallow durante la cerimonia di consegna degli Oscar 2019? Quegli sguardi d’intesa, quei gesti affettuosi e quell’alchimia tra i due hanno dato via ai gossip su una possibile storia d’amore tra loro, tanto più che la cantante aveva annunciato la rottura del suo fidanzamento solo qualche giorno prima. Il tutto mentre in platea al Dolby Theatre c’era la ...

La faida tra Irina Shayk e Lady Gaga continua. La verità da una fonte del The Sun : Continuano a rincorrersi rumor e pettegolezzi sulla possibile storia d'amore tra Lady Gaga e Bradley Cooper , rumor che si sono accesi dopo la loro bellissima performance nella notte degli Oscar. ...

La reazione di Irina Shayk al duetto tra Lady Gaga ed il marito è la risposta a tutti quelli che hanno pensato male : In molti, comprese qualche personaggio del mondo dello spettacolo, avevano notato un feeling esagerato tra Cooper e Lady Gaga. "Mi sento così a disagio per la fidanzata di Bradley Cooper. Mi piace ...