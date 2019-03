Il gran finale di Peso Piuma affidato alla straordinaria interpretazione di

VOLLEY / La grande rimonta della Consar si ferma al tie-break subendo il guizzo finale di Padova : La cronaca della partita Il primo set vede subito il duello a colpi di punti tra i due opposti Rychlicki e Torres, un Padova sempre davanti e una Consar sempre brava a rintuzzare e a non far scappare ...

Il Trono di Spade : la battaglia finale di grande Inverno è stata un trauma per gli attori : Alle 3 di notte del 15 aprile verrà trasmessa in lingua originale su Sky Atlantic, l'ottava ed ultima stagione del Trono di Spade, la serie tv ispirata ai romanzi le Cronache del Ghiaccio e del fuoco, dello scrittore americano George Martin. La stagione conclusiva della serie fantasy più famosa di tutti i tempi si preannuncia ricca di momenti epici, come quello che riguarderà la battaglia finale di Grande Inverno. Quest'ultima sarà sicuramente ...

Diretta/ Avellino Reggio Emilia - risultato finale 91-59 - : grande vittoria irpina! : Diretta Avellino Reggio Emilia streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket valida per la 22giornata di Serie A, oggi 17 marzo,.

Pattinaggio di figura - Mondiali 2019 : Charlène Guignard e Marco Fabbri pronti per il gran Finale : Che stagione incredibile quella affrontata da Charlène Guignard e Marco Fabbri, coppia di danzatori pronta ad affrontare l’appuntamento più atteso, i Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura, in programma presso la Super Arena di Saitama (Giappone) dal 18 al 24 marzo. I pattinatori delle Fiamme Azzurre allenati da Fusar Poli si presenteranno sul ghiaccio nipponico letteralmente al settimo cielo, con alle spalle non solo la terza ...

Basket - EuroCup femminile 2019 : Schio rimonta in trasferta il Cukurova e vola in semifinale con una gran prova di squadra! : Schio ce la fa e compie quella che è a tutti gli effetti un’impresa: rimonta il 75-79 subito all’andata, espugna Mersin battendo il Cukurova Basketbol per 73-81 e si qualifica per le semifinali di EuroCup 2018-2019. Il Famila può dunque continuare la sua campagna europea, e lo fa con una gran prova di squadra, in cui ognuna riesce a dare il proprio contributo sfruttando le proprie migliori caratteristiche. In particolare, da parte ...

gran Bretagna - May alla prova finale : "Senza l'accordo non c'è Brexit" : "Questo è il momento e il tempo. Se l'accordo non sarà approvato non ci sarà alcuna Brexit". È quasi senza voce Theresa May nel parlare al Parlamento inglese in vista del voto cruciale di stasera ...

Il Trono di Spade chiude con il finale più atteso - ma inizia la nuova era tv più grande e più ricca : il serial, ad oggi, più ambizioso e costoso di sempre: 15 milioni di dollari a puntata. Il trailer è stato visto in un giorno 81 milioni di volte, per la battaglia conclusiva set di 55 notti tra i ...

gran finale di Carnevale nel versante orientale : 'Abbiamo voluto rispettare l'impegno preso - ha commentato Marco Galletti , presidente della Pro Loco di Porto Azzurro e consigliere comunale delegato alla organizzazione degli spettacoli - ...

Mandorlo in fiore - ad Agrigento è il giorno del gran finale : ultime sfilate e 'Tempio d'oro' : Alle 10.30 e alle 15 previsti spettacoli in piazza Vittorio Emanuele: si potr assistere allo show dei Voladores , proclamato Patrimonio immateriale Unesco nel 2009. Reso noto il nome del vincitore ...

gran finale per il progetto 'Cura - curae' : Si avvia alla conclusione il progetto di rete "Cura, curae: destinazioni di cura", promosso dall'associazione udinese Teatro del Silenzio in sinergia con varie realtà territoriali. Il prossimo ...

Lezione concerto di Giacomo Cozzi per il gran finale di Musicainsieme 2019 : È il gran finale di Musicainsieme 2019, storica rassegna promossa dal CICP - Centro Iniziative Culturali Pordenone in partnership con la Fondazione Banca di Credito Cooperativo Pordenonese, a cura dei ...

Coppa Italia Primavera - Torino-Atalanta 2-0 : Rauti e Belkheir - granata in finale : Il Toro Primavera firma l'impresa, ribalta la sconfitta della semifinale di andata per 4-3 e vola nella finale di Coppa Italia. I gol di Rauti e Belkheir, tutti nella ripresa, eliminano l'Atalanta ...

Toyota : gran finale sulla neve con Rav4 hybrid : Ad ogni tappa tutti possono provare direttamente sulle piste innevate la quinta generazione del nuovo Rav4 , il modello Toyota che nel 1994 ha creato il fenomeno dei SUV rivoluzionando il mondo dell'...

Carnevale di Sciacca con record di presenze : grande attesa per la serata finale : Cresce l'attesa per la serata finale del Carnevale di Sciacca: per cinque giorni la cittadina termale dell'agrigentino si è trasformata in una discoteca a cielo aperto. Arrivati da ogni parte della Sicilia, in migliaia hanno invaso le strade per festeggiare il Carnevale di Sciacca 2019. record di presenze Sono state registrate duecentomila presenze nella 119esima edizione del Carnevale di Sciacca, il picco si è avuto, soprattutto, nelle giornate ...