Generation Zero | lo sparatutto fantascientifico a tema anni ' 80 si mostra nel trailer di

Generation Zero : Il Trailer di lancio : Il Trailer di lancio di GENERATION ZERO, pubblicato oggi da THQ Nordic, si focalizza sulle misteriose macchine, sul lavoro di squadra, sugli ambienti atmosferici e altro ancora. Un vasto open world, da giocare in single player o con i tuoi amici, ti aspetta! GENERATION ZERO sarà disponibile il 26 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One (inclusa Xbox One X). Immergiti in un incredibile gioco ambientato in un vasto open ...

THQ Nordic aggiornerà il contenuto della Collector’s Edition di Generation Zero : Il Dalecarlian horse (aka Dala horse) non sarà incluso nella Collector’s Edition di Generation Zero. A causa dell’arrivo tardivo del Dala horse e dell’impossibilità di assemblare in tempo l’edizione, THQ Nordic non includerà il cavallo nelle Collector’s Editions. Jan Binsmaier, Publishing Director presso THQ Nordic GmbH ha dichiarato: Al momento stiamo lavorando ad una soluzione per permettere ...

Generation Zero : lo sparatutto fantascientifico ambientato nella Svezia degli anni '80 ha una data di uscita : Avalanche Studios ha oggi rivelato la data d'uscita del gioco open world, Generation Zero! Il 26 marzo 2019 potrete esplorare la Svezia del 1980 piena di nemici robotici - un mondo dove il futuro incontro il passato. Effettuate il pre-order del gioco oggi, per ricevere l'esclusivo Radical Vanity Pack che contiene 12 opzioni aggiuntive di personalizzazione dell'aspetto (come ad esempio t-shirt, bandane, una giacca iconica e molto altro) per ...