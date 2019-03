Flat tax | Salvini | “Europa chiede conti pubblici in ordine? Tanti saluti | se ci dicono di

Flat tax - Salvini attacca il Mef : «Numeri strampalati - 12-15 miliardi per partire» : Per la Flat tax per le famiglie «50-60mld sono numeri strampalati, non siamo Superenalotto, noi i soldi li contiamo con più precisione». Lo ha detto Matteo Salvini a Rtl 102.5...

Flat tax - Lezzi : promessa irrealizzabile : 11.22 "La Flat tax costa 60 mld di euro e il nostro Paese non se li può permettere, dunque è una promessa che non si può mantenere", ha detto la ministra per il Sud, Lezzi, a Radio 24, commentando l' annuncio del vicepremier Salvini. "Vogliamo rivedere le aliquote fiscali, ma il principio costituzionale deve rimanere fermo. La progressività, a mio avviso, non può essere aggirata. Per la Lega non si tratta di 60 mld,per il Mef invece sì, e non ...

Flat tax - arriva il reddito familiare. Mef : “Costa 60 mld - è troppo”. Salvini : “Ne bastano 12” : Il vicepremier Matteo Salvini, intervenuto a Rtl, smentisce lo studio del Mef: "Sulla Flat tax sono stati fatti numeri strampalati, 50-60 miliardi di euro, non siamo al Superenalotto. Per la prima fase bastano tra i 12 e i 15 miliardi di euro per un abbattimento fiscale a tante persone". Anche il M5S è scettico sul reddito familiare.Continua a leggere

Flat tax - Salvini attacca il Mef : “Numeri strampalati. Costa 12-15 miliardi”. Lezzi : “Promessa che non si può mantenere” : Il ministero dell’Economia parla di un costo pari a 60 miliardi. Numeri che per il vicepremier Matteo Salvini sono “strampalati, non siamo al Superenalotto“. Per lui, infatti, “per la prima fase” della Flat tax “bastano tra i 12 e i 15 miliardi di euro per un abbattimento fiscale a tante persone. L’ultima cosa da fare – ha aggiunto parlando a Rtl 102.5 – è aumentare le tasse, anche se lo ...

Flat tax - Zingaretti : bufala da Paperoni : 10.22 "Vedo un governo che sta diventando pericoloso per l'Italia. Il Paese non si governa con i ni'". Lo dice il segretario Pd e presidente della Regione Lazio Zingaretti a Radio Capital. Un sorpasso del M5S alle Europee? "E' possibile -dice- Conto di recuperare tantissimo elettorato che abbiamo perso per strada", per le politiche "mettere il candidato o candidata più forte", e "il nuovo bipolarismo sarà tra il nuovo centrosinistra e destra ...