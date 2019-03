Elena Santarelli | il commovente post per la morte della piccola Marzia

Elena Santarelli addolorata - l’annuncio sui social : “Ciao Marzia” : Elena Santarelli piange la piccola Marzia morta: il suo messaggio Da molto tempo lotta contro la malattia del piccolo Giacomo e questo ha permesso ad Elena Santarelli di conoscere da vicino la realtà delle malattie tumorali in età pediatrica. Qualche ora fa sui social la Saggia di Italia Sì, ha ricordato la scomparsa della piccola Marzia di 5 anni, figlia di Valeria, una donna che la Santarelli ha conosciuto proprio in questo duro percorso al ...

Elena Santarelli - morta la figlia d’una cara amica. “Cammino maledetto” : Elena Santarelli: “Spezzato un sogno, è un cammino maledetto”. Grave lutto per la showgirl: è morta la bimba di una sua cara amica. Le due donne si sono conosciute in ospedale Elena Santarelli ha il cuore spezzato nel dare il triste annuncio della morte della piccola Marzia, la figlia di una sua cara amica incontrata in […] L'articolo Elena Santarelli, morta la figlia d’una cara amica. “Cammino maledetto” ...

Lutto per Elena Santarelli - lo straziante racconto della showgirl sui social : “Marzia - la bimba piena di luce - ha smesso di soffrire” : Elena Santarelli ed il suo racconto straziate sui social: la bella showgirl a cuore aperto sulla morte di una “bimba piena di luce” Elena Santarelli ha raccontato fin dall’inizio in tv e sui social il calvario che sta affrontando insieme a Giacomo. Il figlio della showgirl italiana e di Bernardo Corradi ha una malattia per cui si sottopone a sedute di chemioterapia e per la quale è costretto a frequentare assiduamente ...

Elena Santarelli : malattia figlio e marito - come sta e che tumore ha : Elena Santarelli: malattia figlio e marito, come sta e che tumore ha malattia figlio Elena Santarelli e Bernardo Corradi La vita di Elena Santarelli ha preso una piega diversa a partire dal 30 novembre dello scorso anno. Ma la showgirl si impegna con tutte le sue forze a far sì che la terribile notizia che ricevette quel giorno, possa non gravare sulla sua quotidianità, nè, in special modo, sul diretto interessato, il figlio Giacomo. Proprio ...

Elena Santarelli : “Mio figlio è arrabbiato per il tumore” : “Mio figlio è arrabbiato per il tumore”: Elena Santarelli torna a raccontare così la battaglia del piccolo Jack (e la sua) contro il cancro. Un anno e mezzo fa la showgirl di Latina e il calciatore Bernardo Corradi hanno ricevuto una terribile notizia: al loro primogenito – che oggi ha 10 anni – è stato diagnosticato un tumore al cervello. Da allora la famiglia si è stretta intorno a Giacomo ed Elena Santarelli ha ...

Elena Santarelli e il tumore del figlio : ‘Non posso negare che sia arrabbiato’ : “Non posso negare che sia arrabbiato“. Elena Santarelli per la prima volta restituisce il punto di vista del figlio Giacomo, 10 anni, che sta combattendo contro un tumore cerebrale, “A volte mi dice che palle! I capelli che cadono, andare in ospedale per la chemio. Io mi ritengo fortunata, ma è difficile spiegare la fortuna che abbiamo avuto a un bambino di 10 anni. Lo capirà quando sarà grande” spiega la showgirl. Elena ...

Elena Santarelli prega per il figlio : "È arrabbiato per il tumore" : La showgirl Elena Santarelli è tornata al centro dell'attenzione mediatica, per alcune dichiarazioni rilasciate a margine della malattia di cui è affetto il figlio Giacomo, il quale ha scoperto all'...

Elena Santarelli : 'Mio figlio è malato - ma io devo sorridere' : E la scienza? 'Mai messo in dubbio l'operato dei medici, la preghiera mi aiuta a tenere la mano a mio figlio'. A settembre ha ricominciato a lavorare, è su Rai1 con Italia Sì: l'ha aiutata? 'Sì. Per ...

Elena Santarelli : "La maschera del 'va tutto bene' è pesante - ma devo sorridere. Mio figlio? È arrabbiato - capirà da grande quanto siamo fortunati" : "Quel giorno ho sentito nello stomaco di andare a grattare in fondo a quelle cose che vedevo diverse in Jack". Elena Santarelli racconta così le sensazioni che ha provato quando un anno e quattro mesi fa ha scoperto che il figlio Giacomo aveva un tumore celebrale. Da quel momento ha deciso di mettersi a completa disposizione e sfruttare la propria popolarità per il Progetto Heal. La Onlus è stata fondata dalle famiglie con ...

Elena Santarelli come Brigitte Bardot : il nuovo look fa impazzire i fan : Elena Santarelli per la festa della donna cambia look e fa impazzire i fan: ecco perché Elena Santarelli ha cambiato look. Nel giorno della Festa della Donna, la Consigliera di ItaliaSi! (programma in onda il sabato pomeriggio si Raiuno e condotto da Marco Liorni) ha esibito sul Instagram un nuovo taglio di capelli. Bionda come […] L'articolo Elena Santarelli come Brigitte Bardot: il nuovo look fa impazzire i fan proviene da Gossip e Tv.