È successo in TV - 18 marzo 2010 | 50° Premio TV - Ballando con le stelle miglior programma

NBA 2019 - i risultati della notte (18 marzo) : Philadelphia e Detroit fermano Milwaukee e Toronto - successo allo scadere dei Clippers di Gallinari : notte ricca di sorprese nelle otto partite di NBA in programma. Sia Milwaukee sia Toronto sono state infatti sconfitte da avversarie in piena lotta playoff come Philadelphia e Detroit, mentre LeBron James e i suoi Los Angeles Lakers hanno rimediato un’altra disfatta contro New York salutando forse definitivamente le speranze di accedere alla seconda fase. Successi invece importanti quelli ottenuti dai Los Angeles Clippers, da Houston e da ...

Amici 18 - Alessandro Casillo assente 'innominato' nello speciale del 16 marzo : cosa è successo? : nello speciale del sabato di Amici 18 che TvBlog ha seguito minuto per minuto informandovi sulle maglie verdi che hanno dato l'accesso al serale per Ludovica e Jefeo, sul ritorno di Giuliano Peparini e sull'approdo di Ricky Martin come direttore artistico (insieme all'ipotesi Fabio Rovazzi). Amici 18, puntata 16 marzo 2019: Ludovica e Jefeo al serale! Amici 18, lo speciale di sabato 16 ...

È successo in TV - 16 marzo 1978 : l'annuncio del rapimento di Aldo Moro al Tg1 (VIDEO) : Senza ombra di dubbio quella che vi raccontiamo oggi è una delle pagine più tristi della storia del nostro paese e della televisione, mezzo di comunicazione che in questo avvenimento si fa narratore di una cronaca sfociata poi in un tragico epilogo che, ahinoi, conosciamo bene: il rapimento dell'onorevole Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana, avvenuto nel mattino del 16 marzo di 41 anni fa e ritrovato senza vita 55 giorni dopo, il 9 ...

Amici 18 - oggi - venerdì 15 marzo : ecco cosa è successo nel daytime : Mentre i ragazzi provano i pezzi per lo speciale di sabato, Zerbi si congratula con Mameli e Leo Cino e Ahmad Joudeh parlano con gli alunni.

È successo in TV – 15 marzo 1970 : Io - Agata e tu (VIDEO) : Sketch comici, canzoni, musiche e balletti: il mix giusto per un varietà a tutto tondo. Il suo titolo è Io, Agata e tu al suo debutto 49 anni fa e in onda il sabato sul Programma Nazionale (poi rinominata Rai 1) in prima serata. Al timone della conduzione un quartetto d'eccezione composto da Nino Ferrer, Nino Taranto, Raffaella Carrà e Norman Davis in più la partecipazione speciale di Isabelle Valvert nel ruolo di "Agata". Gli autori del ...

Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 Marzo 2019 : successo entro Maggio per il Toro - la Vergine deve curare dei malesseri : Molti nati Toro sperano che sia il destino a proporre cambiamenti favorevoli ma in questi giorni bisogna fare un piccolo sforzo ed aprirsi al mondo ; Gemelli . Per quelli che , nati sotto il segno ...

È successo in TV – 13 marzo 2014 : piccoli Masterchef crescono : Come coinvolgere e appassionare i più piccoli al mondo della cucina? Semplice! Raggruppandoli in un talent culinario più famoso al mondo come Masterchef e dare spazio alla loro creatività, da qui nasce Junior Masterchef. Per la prima volta in Italia il 13 marzo 2014 viene trasmessa la versione Junior del programma su Sky Uno.Protagonisti della prima edizione di Junior Masterchef Italia sono 14 giovanissimi aspiranti chef scelti tra oltre ...

È successo in TV – 12 marzo 2018 : Marcuzzi vs Henger - che lite all'Isola! (VIDEO) : Fra le cinque edizioni dell'Isola trasmesse da Mediaset, certamente la più forte è stata quella consumata esattamente un anno fa. In primis per un cast scoppiettante che ha dato il pane ai salotti di Barbara d'Urso, Federica Panicucci e Silvia Toffanin, in secondo luogo per le vicende susseguite tra cui la più lampante: il canna gate. Al centro dell'attenzione Eva Henger (l'accusatrice) e Francesco Monte (accusato di aver fatto uso di marijuana ...

È successo in TV – 11 marzo 1988 : l'ultima puntata di Indietro Tutta (VIDEO) : Per gli anni '80 Indietro Tutta è stata una trasmissione iconica che seppur durata 4 mesi, ha saputo lasciare il segno nella storia del piccolo schermo con i suoi personaggi, i suoi tormentoni (il Cacao meravigliao in primis o Volante uno volante due), la sua allegria e quella buona dose di satira che non guasta.Tanti fattori che Renzo Arbore - al timone del programma di Rai 2 - è riuscito a coniugare partendo da un principio: giocare con la tv ...

È successo in TV – 9 marzo 2009 : inizia la quarta (ed ultima) edizione de La Fattoria : Probabilmente un reality da rispolverare (magari più in là) è La Fattoria. Nato nel 2004 con la conduzione di Daria Bignardi, proseguito nel 2005 e 2006 con Barbara d'Urso, il reality show trasmesso su Canale 5 vede la sua quarta ed ultima edizione condotta da Paola Perego 10 anni fa.Come dice il nome della trasmissione, il regolamento prevede che un gruppo di vip (anche se in alcune edizioni internazionali partecipavano anche concorrenti ...

MasterChef Italia 8 - cosa è successo nella puntata del 7 marzo? Eliminati... : cosa è successo nella 16esima puntata di MasterChef Italia 8 del 7 marzo 2019? Esterna: si va sui Navigli. Le due Brigate saranno l'anima di L'Altro Luca e Andrea (Brigata Blu) e di El Brellin (Brigata Rossa). Quindi gli chef illustrano i menu ai concorrenti. La serata è faticosa per tutte e due le brigate, anche se I Blu sono andati un po' meglio: alla fine si conta il numero di gettoni raccolti, dati solo da chi è stato soddisfatto della ...

È successo in TV – 7 marzo 2013 : The Voice of Italy approda su Rai 2 : Era il 2008 quando Rai 2 aprì le porte a X Factor, 4 stagioni che affermarono il successo del talent prima di lasciarlo tra le mani di Sky. Dopo il 2010 nonostante qualche prova con il deludente Star Academy - trasmesso nel 2011 e chiuso anticipatamente senza troppi complimenti - la Rai non ha più avuto grosse possibilità di un rilancio del genere talent fino al 2013 quando, dall'Olanda, viene importato in Italia un format che incuriosisce ...

È successo in TV – 6 marzo 2009 : i raccomandati passano in mano a Pupo : Dal 2003 Rai 1 ha accarezzato il genere dei talent show grazie a I raccomandati. Il varietà consisteva nel far esibire alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che fanno da sponsor ad amici, parenti, persone care, persone comuni dotate di un grande talento artistico.Nelle prime quattro edizioni parte del programma era dedicata all'esibizione di concorrenti 'che si raccomandavano da soli' in una specie di teatrino ed il pubblico con una ...

È successo in TV – 5 marzo 1989 : 30 anni dalla prima puntata de La ruota della fortuna (VIDEO) : Una ruota che gira, chiedere una lettera dell'alfabeto, una frase da indovinare, premi da vincere e una buona dose di fortuna. Non c'è bisogno di una spiegazione più lunga di questa e quale game show più semplice e famigliare de La ruota della fortuna poteva entrare nell'olimpo dei giochi televisivi?5 marzo 1989, questa è la data del suo esordio ufficiale - della quale vi mostriamo le immagini grazie alla Fondazione Mike Bongiorno che ci ha ...