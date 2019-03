A Palermo l' iniziativa ecologista dei ragazzi di Azzizzart | ripulire la spiaggia

Blastingnews

(Di lunedì 18 marzo 2019) Pezzi di legno marcio, plastica a perdita d'occhio e rifiuti di ogni genere. È questo ciò che hanno trovato sabato scorso idell'associazione artistica, sul litorale palermitano di via Messina Marine. Armati di guanti e attrezzature, si sono quindi riuniti per cercare dila zona da questi rifiuti inquinanti, soprattutto per lanciare un importante e attualissimo messaggio alla popolazione: il mondo è ammalato, e noi ne siamo la causa; al contempo, però, potremmo esserne la cura, in una sorta di azione catartica volta alla quasi totale rieducazione alla cultura civica persa.L'è riuscita a coinvolgere molti cittadini e curiosi Inizialmente, isono stati aiutati dai volontari di Retakei quali, al grido di "Ci riprendiamo la nostra città a colpi di spugna!", hanno subito dato il loro appoggio alle operazioni di bonifica. Inoltre, in ...

