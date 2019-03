Torna il terrore in Cisgiordania | attaccati gli israeliani | un morto e due feriti

ilfogliettone

(Di domenica 17 marzo 2019)ilin: un soldato e'e altri duesono rimastiin modo grave nell'attacco sferrato da un palestinese all'incrocio tra la colonia ebraica di Ariel e Gitai, a sud-ovest di Nablus. E' stata lanciata un'imponente caccia all'uomo per fermare l'assassino in fuga. L'attacco e' andato in scena quando il palestinese ha accoltellato a morte, nei pressi di Ariel, un soldato e si e' impossessato della sua arma, ha riferito un portavoce dell'esercito israeliano, Jonathan Conricus. Il terrorista ha poi sparato contro tre veicoli in transito ed e' riuscito a impossessarsi di una delle vetture che si erano fermate per recarsi al vicino incrocio di Gitai Avishar, dove ha aperto il fuoco e ferito un altro soldato.Successivamente ha continuato a guidare verso il villaggio di Bruqin. I servizi di emergenza hanno detto di aver ricoverato in ospedale due ...

ilfogliettone : Torna il terrore in Cisgiordania: attaccati israeliani, un morto e due feriti - - MarcoPedde : @MonicaCirinna torna alla carica contro il Congresso delle Famiglie di #Verona. Preghiamo per lei, per il terrore c… -