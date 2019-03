Torino | rapporti intimi con l' amico di 14 anni della figlia | arrestata 42enne

Blastingnews

(Di domenica 17 marzo 2019) I Carabinieri di Leini hanno emesso un mandato di custodia cautelare nei confronti di una infermiera di 42che intratteneva una relazione con l', appena 14enne. Oltre ad atti sessuali a danno di minore ci sarebbe anche la pesante accusa di cessione di sostanze stupefacenti. Lo zio del ragazzo si era accorto che qualcosa non andava dal rapporto molto intimo che la donna aveva verso il ragazzo, poi dalle analisi del telefono cellulare si è riscontrata una serie di conversazioni che avrebbero incastrato la donna.Un'altra donna accusata di violenza sessuale su minore Una donna di 42, infermiera, è stata posta sotto custodia cautelare dai Carabinieri del comando di Leini dopo una denuncia scattata nei suoi confronti di atti sessuali su minore e cessione di sostanze stupefacenti. La donna ha avuto una relazione con un ragazzo di 14, ...

balthasarw_ : @MatteoRanzan @GiadaMazz7 'Rapporti col Palazzo', come dicevo io... ottimo! Ma secondo te un po' di esperienza in c… - Semprelesbiche : TORINO . SETTA SATANICA CHE BEVE PER RITO LIQUIDO SESSUALE E HANNO RAPPORTI CON QUALSIASI GRADO DI PARENTELA, FORSE NON ERANO SOLO A TORINO. - GiacomoBi : D. Lgs 81/2015 art 2 'Collaborazioni organizzate dal committente' interpretazione resa dalla Corte d'Appello di Tor… -