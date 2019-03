Roma | aggredisce la sua ex | arrestato

romadailynews

(Di domenica 17 marzo 2019)– Un uomo di 39 anni è stato. Questo a seguito dell’aggressione subita da una donna all’interno del proprio appartamento. Infatti il suo ex compagno, con precedenti e il divieto di avvicinamento, ha raggiunto la sua ex fidanzata all’interno dell’abitazione. Qui è avvenuta l’aggressione. La donna per difendersi ha preso un coltello e dopo averlo ferito è scesa in strada ed ha chiamato il 112.I carabinieri della Stazione Monteverde Nuovo hanno l’hanno trovata in stato confusionale e con evidenti segni di percosse. L’uomo è statoancora all’interno dell’appartamento. Ferito, è stato trasportato in ospedale. Dopo le cure mediche immediato il trasferimento nel carcere di Regina Coeli.L'articolola sua ex,proviene daDailyNews.

