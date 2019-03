Leclerc | ' Potevo passare Vettel'

VIDEO Leclerc : “Potevo superare Vettel - la Ferrari non ha voluto” : Charles Leclerc attendeva l’esordio in Ferrari da anni. Ma, sinceramente, il monegasco sperava in ben altro dall’evento. il 21enne ex Alfa Romeo Sauber, infatti, ha vissuto un GP di Australia 2019 di Formula Uno davvero negativo. La sua SF90 non è mai stata in grado di inserirsi nella lotta per la vittoria e lo ha fatto soffrire parecchio, quantomeno fino al pit-stop. Il finale di gara, infatti, lo ha visto decisamente più in spinta ...