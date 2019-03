Morta Imane Fadil, chi era la teste chiave nel processo Ruby (Di sabato 16 marzo 2019) Morta Imane Fadil, chi era la teste chiave nel processo Ruby



La giovane aveva partecipato ad alcune cene ad Arcore e le sue rivelazioni hanno permesso di svelare i dettagli delle serate che hanno fatto esplodere il caso Ruby. Dal terzo filone del processo era stata esclusa e aveva parlato di tentativi di corruzione



Parole chiave: Imane Fadil Ruby silvio berlusconi



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di sabato 16 marzo 2019), chi era lanelLa giovane aveva partecipato ad alcune cene ad Arcore e le sue rivelazioni hanno permesso di svelare i dettagli delle serate che hanno fatto esplodere il caso. Dal terzo filone delera stata esclusa e aveva parlato di tentativi di corruzioneParolesilvio berlusconiProsegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

petergomezblog : Caso Ruby, morta la teste Imane Fadil per “mix di sostanze radioattive”. La procura di Milano indaga per omicidio.… - petergomezblog : Processo Ruby, è morta la teste Imane Fadil Inchiesta per omicidio, ipotesi avvelenamento - MFantinati : Imane Fadil testimone chiave del processo Ruby è morta a 34 anni per avvelenamento. Se non è inquietante questa cos… -