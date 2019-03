La Consulta delle Donne delle Acli incontra quella del Comune di Benevento

Piccoli Comuni - la Consulta : “Imporre la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali è incostituzionale” : È incostituzionale la disposizione che dal maggio 2010 impone ai Comuni con meno di 5mila abitanti di gestire in forma associata le funzioni fondamentali, come trasporto pubblico e polizia municipale. Agli amministratori non è consentito, ha stabilito la Corte Costituzionale, dimostrare che in quella forma non sono sono realizzabili economie di scala o miglioramenti nell’erogazione dei servizi alle popolazioni. Il riferimento è al decreto ...