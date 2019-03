Gp Australia | qualifiche da incubo per le Ferrari | dominio di Lewis Hamilton e Mercedes

Sebastian Vettel - F1 GP Australia 2019 : “Qualifiche difficili. Pensiamo di fare meglio in gara ma Mercedes favorite” : Sebastian Vettel è terzo nelle prime qualifiche del Mondiale 2019 di Formula Uno. Sul tracciato di Melbourne (Australia) il tedesco della Rossa non si è dovuto accontentare della seconda fila, preceduto dalle due Mercedes del britannico Lewis Hamilton e del finlandese Valtteri Bottas, incredibilmente veloci quest’oggi e inattaccabili da chiunque. Per il tedesco, quindi, la delusione di un time-attack al di sotto delle aspettative e ...

Griglia di partenza F1 - Qualifiche GP Australia 2019 : risultato e classifica. Hamilton e Bottas davanti a tutti - Vettel è 3° - Leclerc 5° : 84esima pole in carriera e ottava in Australia per Lewis Hamilton. Grande inizio del Mondiale 2019 di F1 per il campione del mondo in carica che conquista la prima p.1 dell’anno con 112 millesimi di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas e con 704 sulla Ferrari di Sebastian Vettel. L’altro ferrarista Charles Leclerc ha concluso in quinta posizione (+0″996), scavalcato nell’ultimo tentativo dall’olandese ...

Griglia di partenza F1 - Qualifiche GP Australia 2019 : risultato e classifica : LA Griglia DI partenza – GP Australia 2019 1 44 L. Hamilton (B) Mercedes 1’21″014 2 77 V. Bottas (B) Mercedes +00″179 1’21″193 3 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″664 1’21″678 4 16 C. Leclerc (B) Ferrari +00″725 1’21″739 5 8 R. Grosjean (B) Haas +00″856 1’21″870 6 5 S. Vettel (B) Ferrari +00″898 1’21″912 7 20 K. Magnussen (B) Haas ...

Toto Wolff - F1 GP Australia 2019 : “Siamo partiti bene - ma qualifiche e gara saranno più combattute” : Toto Wolff, team principal della Mercedes, è come sempre tranquillo e sereno nel corso della conferenza stampa al termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Australia 2019 di Formula Uno (clicca qui per la cronaca). Quanto visto in queste prime tre ore di lavoro è stato letteralmente scintillante sia per Lewis Hamilton, sia per Valtteri Bottas ma, come sempre, il numero uno di Brackley preferisce gettare acqua sul fuoco. ...