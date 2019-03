Don Giovanni, il prete accusato di masturbarsi con bambini tra i cani, torna in chiesa a Isernia (Di sabato 16 marzo 2019) Don Giovanni M., il prete polacco accusato di abusi sessuali da Giorgio Babicz, all’epoca 13enne, è ritornato in parrocchia. Da pochi giorni accompagna il sacerdote di Pizzone, un piccolo comune molisano. I fedeli però non ci stanno e hanno già chiesto al vescovo della diocesi di Isernia-Venafro di allontanarlo. L’inchiesta giudiziaria si è conclusa con la prescrizione e don Giovanni è stato "riabilitato" da un tribunale ecclesiastico. “Mi aspettavo un epilogo diverso - ha dichiarato Babicz a Fanpage.it - ha rovinato la mia vita ma grazie alla prescrizione è riuscita a cavarsela".



