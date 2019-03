Berlusconi sulla morte di Imane Fadil | “Non ho mai conosciuto questa persona”

Imane Fadil - Berlusconi : “Mai conosciuta”. Indagini sulla presenza di metalli nel sangue : «Spiace che muoia sempre qualcuno di giovane. Non ho mai conosciuto questa persona e non le ho mai parlato. Quello che ho letto delle sue dichiarazioni mi ha fatto sempre pensare che fossero tutte cose inventate e assurde». Silvio Berlusconi risponde alle inevitabili domande sulla morte per avvelenamento di Imane Fadel, testimone al processo Ruby T...

Silvio Berlusconi - la Consulta respinge il ricorso sulla legge Merlin : perché per lui è una grana : "La Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio, ha deciso le questioni sulla legge Merlin sollevate dalla Corte d'appello di Bari e discusse nell'udienza pubblica del 5 febbraio 2019". È quanto si legge in una nota della Consulta che ha dichiarato infondate le questioni di legittimità cost

Berlusconi offese a Toninelli sulla questione TAV : “Sei scemo!” : Berlusconi sulla questione TAV, offende apertamente il ministro Danilo Toninelli La Tav si farà, è ridicolo quello che si vede, Toninelli che dice “dò il via, tanto tra sei mesi posso riprenderlo”, ma dai il via a dei lavori, a delle assunzioni, a delle spese importanti per il Paese e l’ Europa e fra qualche mese togli questo via? … Continue reading Berlusconi offese a Toninelli sulla questione TAV: “Sei ...

Berlusconi : 'Il governo non cadrà sulla Tav ma cadrà presto' : "Il governo non cadrà sulla Tav, ma cadrà presto". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, durante un'iniziativa elettorale a Potenza, aggiungendo un attacco al ministro dei ...

Sfida sulla Torino-Lione Salvini prova a dribblare l'appello di Berlusconi : Una citazione che testimonia come si sia riaperto un canale di dialogo forte con il mondo cattolico.

Berlusconi - Salvini e Meloni insieme a Cagliari. Siparietto sulla Tav tra il Cavaliere e il ministro : "Anche oggi siamo qui, tutti insieme, in una conferenza stampa unitaria del centrodestra. In Abruzzo ha portato bene, speriamo lo stesso in Sardegna". Lo ha detto Giorgia Meloni, aprendo la conferenza stampa con Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Dopo l'Abruzzo quindi, i tre leader del centrodestra si ritrovano insieme anche a Cagliari alla vigilia delle elezioni regionali in Sardegna.Salvini però, rispondendo alla domanda se l'eventuale ...

Di Battista vs Annunziata : 'Napolitano e Berlusconi vili - servi di Parigi sulla Libia' : Alessandro Di Battista, durante la trasmissione di Lucia Annunziata, 'Mezz'ora in Più' in onda su Rai3, attacca senza mezzi termini l'ex presidente Giorgio Napolitano e Silvio Berlusconi. Secondo lui i due sarebbero stati colpevoli di aver piegato la testa dinanzi all'intervento in Libia da parte degli americani e, soprattutto, dei francesi. Il PD dichiara intanto la propria vicinanza a Napolitano e attacca a propria volta il pentastellato, ...

Di Battista : sulla Libia Napolitano e Berlusconi furono "vili" : Nella sua dura critica contro l'intervento militare in Libia del 2011, il 5 stelle Alessandro Di Battista - intervistato a 'Mezz'ora in piu'' su Rai Tre - oltre a puntare l'indice contro la Francia, a cui chiede le scuse, chiama in causa il comportamento dell'allora Capo dello Stato Giorgio Napolitano e dell'ex premier Silvio Berlusconi. A quell'intervento si sono piegati in maniera "vile" Napolitano e "ancora più vile" Berlusconi, ha ...

Regionali Abruzzo - Di Maio sulla sfida M5s-Centrodestra : “Salvini imbarazzato alla conferenza con Berlusconi” : In Abruzzo “c’è un’unica opportunità di cambiamento che è Sara Marcozzi. Dall’altra parte c’è Matteo Salvini, abbastanza imbarazzato nella conferenza stampa con Silvio Berlusconi, e il candidato di Matteo Renzi che è Giovanni Legnini“. Così il vicepremier Luigi Di Maio, lancia la candidata M5s alle elezioni Regionali in Abruzzo di domenica 10 febbraio. Parlando con i cronisti a Roccaraso (L’Aquila), prima tappa ...

Di Maio sfida Salvini sulla Tav : “Finché saremo noi al governo ci opporremo”. Di Battisti : “La Lega torni con Berlusconi” : «Altro che Tav. Noi finchè staremo al governo ci opporremo a spendere 20 miliardi per la Tav Torino Lione. Con 20 miliardi costruisci 2500 scuole antisismiche per tantissimi alunni». Lo ha detto vicepremier Luigi Di Maio nel corso della sua visita in Abruzzo insieme a Alessandro Di Battista per sostenere la candidature di Sara Marcozzi alla preside...

Prestigiacomo sulla Sea Watch 3 - imbarazzo in Forza Italia : "Berlusconi non sapeva" : In Forza Italia si apre il caso Prestigiacomo dopo che la deputata azzurra, classe 1966, questa mattina ha preso parte al blitz 'bipartisan' a bordo della Sea Watch 3 . A sorpresa c'era anche lei, ...

Tre parlamentari "irrompono" sulla Sea Watch | Berlusconi : farei sbarcare i migranti : L'annuncio del deputato Fratoianni (SI-Leu). Con lui anche il sindaco della città sicialiana Francesco Italia e i parlamentari Magi di +Europa e Prestigiacomo (Forza Italia)

Chi è Stefania Prestigiacomo - dall'esordio in Forza Italia con Berlusconi al blitz sulla Sea Watch 3 : 53 anni, originaria di Siracusa , Stefania Prestigiacomo ha iniziato la sua carriera politica nel 1994 con la discesa in campo di Silvio Berlusconi e la nascita di Forza Italia . Lo stesso anno, alle ...

Migranti ancora bloccati sulla Sea Watch I vescovi : «Pronti ad accogliere i minori» Berlusconi : «Noi garantisti su Salvini» : Continua lo scontro tra il governo italiano e quello dei Paesi Bassi. Il ministro olandese: «Respingete subito gli irregolari e collaboriamo».