Prevenire i tumori ereditari | la Campania presenta i Pdta

Prevenire i tumori al seno con il tè oolong : Il tè oolong aiuta a Prevenire i tumori al seno , contrastando le cellule tumorali. Lo svela uno studio scientifico che ha mostrato gli effetti del celebre tè blu sulla crescita delle cellule che provocano il cancro al seno , riducendo drasticamente il rischio. La ricerca, intitolata oolong Tea Extract Induces DNA Damage and Cleavage and Inhibits Breast Cancer Cell Growth and tumori genesis è stata pubblicato su Anticancer Research. Nel testo gli ...

Possiamo Prevenire il cancro mangiando meglio? Ecco i 10 comportamenti da adottare per ridurre il rischio di tumori : Lunedì 4 febbraio AIRC partecipa al World Cancer Day, Giornata Mondiale contro il cancro promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, lanciando anche in Italia ‘I Am and I Will’, campagna che invita tutti i cittadini a impegnarsi in prima persona nella battaglia contro il cancro. L’emergenza cancro è una priorità a livello globale: solo nel nostro Paese nell’ultimo anno sono stati diagnosticati oltre 373.000 nuovi casi, più di 1000 al ...