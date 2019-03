Napoli | alla Stella spunta un murales per l' eroe Salvo D' Acquisto

Salvini a Napoli - ad aprile giù la Vela Verde : 'Toglieremo le mutande alla camorra' : 'La camorra, la 'ndrangheta, la mafia sanno che al Governo ci sono dei nemici disposti a tutto pur di portargli via l'ultimo paio di mutande. Siamo in battaglia e in un percorso che vive un momento ...

Il Concerto di Pasqua 2019 alla Basilica dello Spirito Santo di Napoli : Napoli, 15 marzo 2019 – “Dalle tenebre alla sua ammirabile luce” è il titolo del Concerto di Pasqua 2019 che l’Associazione Culturale Noi per Napoli rappresenterà 14 aprile 2019 alle h.18.30, giorno della Domenica delle Palme, presso la Basilica dello Spirito Santo in Via Toledo a Napoli. Protagonisti saranno il soprano Olga De Maio, il tenore Luca Lupoli, artisti del Teatro San Carlo, insieme ideatori e direttori [...]

Salisburgo -Napoli - Allan : 'Contenti - ma nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo presto' : Dispiace per il mio errore, ma se vogliamo andare avanti dobbiamo giocare meglio Allan , centrocampista del Napoli , ha analizzato la sconfitta contro il Salisburgo ai microfoni di Sky Sport : '...

Napoli Allan : 'Dispiace per l'errore - serve più concentrazione. Qui sto bene e sono felice...' : Dopo Salisburgo-Napoli, a Sky Sport ha parlato Allan : 'Siamo contenti della qualificazione, ma nella ripresa siamo calati troppo senza esprimere il nostro gioco. Purtroppo si sono rimessi in partita sul mio errore e mi dispiace, ...

Insigne-Napoli - allarme rientrato : matrimonio saldo in ottica futura : INSIGNE NAPOLI- Una crisi d’amore e un leggero allarme già totalmente rientrato. Lorenzo Insigne giura amore eterno al Napoli e lo stesso presidente De Laurentiis è pronto a blindare il suo numero 24 ancora a lungo. Piccoli malumori dovuti alle eccessive aspettative create attorno al Napoli e ad Insigne, il quale ha rimarcato tutto il […] L'articolo Insigne-Napoli, allarme rientrato: matrimonio saldo in ottica futura proviene da ...

Fa tutto il Napoli : il gol (Milik) e il pareggio del Salisburgo (regalo di Allan). 1-1 primo tempo : Napoli come Penelope Il Napoli crea, il Napoli distrugge. A Salisburgo, nel primo tempo, il Napoli è come Penelope. Segna dopo 14 minuti con Milik. Poi, però, regala il pareggio agli austriaci con un assist di Allan che concede loro la ripartenza. Il Napoli gioca bene, tiene il campo, colpisce anche un palo ma si concede qualche distrazione di troppo: due volte con Meret – passaggi rischiosi – e una volta con Allan che costa il gol ...

Live Salisburgo-Napoli 1-1 Allan sbaglia e Dabbur pareggia : Trasferta austriaca semplice solo sulla carta per il Napoli, che alla Red Bull Arena di Wals-Siezenheim, sobborgo di Salisburgo, è chiamato a gestire il perentorio 3-0 maturato nella gara...

Napoli - scacco alla gang dei rapinatori nei garage : sette arresti al Vomero : A conclusione di indagini coordinate dalla Procure Ordinaria e per i Minori di Napoli, i Carabinieri della Stazione e del Nucleo Operativo Vomero hanno dato esecuzione a 2 ordinanze di custodia...

Napoli - parla Ancelotti alla vigilia dell’Europa League : “Milik gioca sicuro” : vigilia di Europa League in casa Napoli, la squadra di Carlo Ancelotti affronta il Salisburgo, ecco le importanti indicazioni del tecnico azzurro in conferenza stampa: “Siamo venuti a Salisburgo per fare una buona partita e possibilmente vincerla. Dobbiamo andare in campo sereni e concentrati per passare il turno. Contro il Sassuolo abbiamo fatto una partita deludente anche a causa delle energie fisiche e mentali spese in Europa ...

Alla Lega Navale di Napoli seminario su 'Tattica e strategia in regata' : A cominciare da Paolo Cian, uno dei migliori timonieri di match race al mondo. Atleta delle Fiamme Gialle, il suo palmares annovera, tra gli altri successi, la medaglia di bronzo al mondiale Soling ...

Napoli - De Laurentiis apre alla cessione di Insigne : ma - ad una condizione : Mino Raiola , sa bene che il presidente valuta Insigne una cifra superiore ai 100 milioni di euro e non è intenzionato ad abbassare la propria richiesta per nulla al mondo. La questione resta in ...

Applausi al Napoli per il tweet di complimenti alla Juventus : È l’abc dello sport No, il dibattito no. Il Calcio Napoli, ieri sera, al fischio finale di Juventus-Atletico Madrid, ha fatto i complimenti su Twitter alla squadra di Allegri. complimenti alla @Juventusfc ! Una grande prestazione. #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscNapoli) 12 marzo 2019 Un bel po’ di tifosi non l’hanno presa bene. Problemi loro. Rispettabile la tesi di chi non l’avrebbe fatta. Rispettabile ...