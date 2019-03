Londra | donna colpita da un ictus durante un rapporto orale | scoppiato un vaso sanguigno

Blastingnews

(Di venerdì 15 marzo 2019) Lo spiacevole episodio è accaduto a, dove una coppia stava avendo un momento di intimità. Il fidanzato della44enne stava praticando unquando, la fidanzata, è stata colta da un malore mentre si trovava in camera da letto.ha unun cunnilingus Unquello che ha colpito la, proprio in uno degli attimi più piacevoli per l'essere umano. L'episodio, che raccoglie anche un po' di ilarità, in realtà è un brutto incidente ed è considerato un caso clinico così particolare da essere stato pubblicato anche sul British Medical Journal. La, a seguito del malore, è stata trasportata velocemente al West Middlesex University Hospital di Isleworth: è qui che i sanitari le hanno diagnosticato la rottura di unin testa. Circostanza che, appena dopo la rottura, ha fatto svenire laper tre minuti dopo aver ...

sheshe61 : Londra Nero Donna Italiana !! ?? - CAMPUSLIBRERIA : ?????????'Le storie nascoste dietro le architetture', Roma Agrawal è una giovane donna ingegnere che ha lavorato a uno… - AlgheroEco : La donna, identificata in partenza con un volo aereo per Londra-Luton, al check in aveva presentato un passaporto s… -