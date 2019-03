La protesta In piazza l' edilizia in crisi

Un governo di tecnici per narcotizzare la piazza. Ma in Algeria la protesta non si placa - di U. De Giovannangeli - : Perché le elezioni in programma nel 2019, come spiegato dallo stesso presidente, si terranno "nel prolungamento" di una Conferenza nazionale per la riforma politica e costituzionale, che dovrebbe ...

8 marzo - poca festa - tanta protesta. Donne in piazza in tutta Italia : Secondo quanto riportato da World Bank "Women, Business and the Law 2019" sono soltanto 6 i paesi al mondo che garantiscono per legge a uomini e Donne la stessa possibilità. La battaglia dev'essere ...

8 marzo - poca festa - tanta protesta. Donne in piazza in tutta Italia : C'è poco da festeggiare, tanto da protestare per l'8 marzo, festa della donna. Sono previste manifestazioni e cortei in tutte le Regioni, in piazza contro la discriminazione di genere, contro la violenza sulle Donne e i femminicidi, contro le molestie nei luoghi di lavoro, contro la precarietà, contro l'obiezione di coscienza nei servizi sanitari pubblici, a difesa della legge 194, contro il disegno di legge pillon su separazione ...

Xylella : il popolo dell’olio scende in piazza - sabato 9 Marzo scatta la protesta a Roma : “scende in piazza con i trattori la rabbia del popolo dell’olio contro la gestione inconcludente dell’emergenza Xylella che ha devastato milioni di ulivi in Puglia e dal Salento sta avanzando inesorabile verso Nord. Una strage provocata da errori, omissioni, ritardi e strumentalizzazioni che rischia di sfregiare per sempre il territorio e distruggere un intero tessuto ambientale, economico ed occupazionale. Non c’è più tempo da perdere per ...

Clima - gli studenti italiani protestano “con Greta” : il 15 Marzo in piazza : Cresce sui social la mobilitazione degli studenti italiani in vista del primo sciopero globale per il Clima, venerdì 15 Marzo. Si tratta di un evento inedito di portata mondiale, promosso dal movimento “Friday for Future”, ispirato dalla giovanissima attivista svedese Greta Thunberg, che da agosto scorso ogni venerdì è davanti al Parlamento del suo Paese per denunciare la gravita’ della situazione Climatica e per chiedere il ...

Algeria - monta la protesta : decine di migliaia in piazza contro Bouteflika - l'intramontabile rais : Ma, dalla malattia che lo ha colpito nel 2013, 'non governa più da solo', ha detto a Le Parisien il politologo Hasni Abidi, direttore del Centro studi e ricerche sul mondo arabo e mediterraneo, ...

Vaticano - la protesta in piazza contro i preti pedofili : 'Io vittima di abusi vi racconto il mio dramma' : ... Arturo Borrelli, 44enne di Ponticelli, quartiere della periferia orientale di Napoli, è sceso in piazza a Roma questa mattina insieme ad altre vittime di preti pedofili giunte da tutto il mondo. Un ...

Studenti in piazza : la protesta contro la nuova maturità. FOTO : Studenti in piazza: la protesta contro la nuova maturità. FOTO Da Roma a Napoli, da Torino a Genova: la scuola gli Studenti delle superiori sfilano contro il governo e contestano la riforma dell'esame, che dal prossimo giugno esordirà in una nuova formula. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Studenti in piazza a Roma - parte la protesta contro la nuova maturità : Sta partendo in questi minuti la manifestazione degli Studenti, riuniti a Piramide a Roma. Quello della Capitale è uno dei 30 cortei organizzati oggi dalle sigle studentesche in altrettante città. Si ...

protesta latte pastori sardi : bloccata statale a Nuoro - 3mila in piazza a Sassari | : Non si placano le manifestazioni dei pastori sardi, che oggi hanno bloccato la strada statale 131 causando vari chilometri di coda. A Sassari, intanto, s'è tenuta una manifestazione di sostegno agli ...