Imane Fadil morta | l’ultima intervista della teste del caso Ruby | “Ho detto la verità E

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2019) Aveva raccontato quello che succedeva nelle cosiddette cene eleganti di Arcore, cioè il bunga bunga. Aveva denunciato di aver ricevuto “tentativi di corruzione“. Poi aveva chiesto di costituirsi parte civile ma era stata estromessa dall’ultimo processo sul, quello che vede imputato anche Silvio Berlusconi per corruzione in atti giudiziari. Risalgono al 15 gennaio scorso le ultime dichiarazioni: solo due settprima che la mofinisse ricoverata in ospedale all’Humanitas di Milano. Ci sarebber rimasta un mese, un periodo che gli investigatori definiscono “d’agonia“. Poi la morte, il primo giorno di marzo. In mezzo le telefonate al fratello e all’avvocato: “Mi hanno avvelenato“, avrebbe. Un vero e proprio giallo quellogiovane di origine marocchina, sulla quale la procura di Milano ha ...

HuffPostItalia : Morta Imane Fadil, testimone chiave del processo Ruby. Ipotesi avvelenamento - repubblica : ?? Imane Fadil, teste nel processo Ruby Ter morta a Milano: procura apre un'inchiesta - MFantinati : Imane Fadil testimone chiave del processo Ruby è morta a 34 anni per avvelenamento. Se non è inquietante questa cos… -