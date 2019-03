Il cielo del mese al Planetario

Affigge foto gigante con la nuova moglie sul grattacielo per vendicarsi dell'ex. La risposta di lei è da manuale : Una rivincita da manuale sulla ex moglie, quella del miliardario Harry Macklowe che, a New York, ha deciso di tappezzare un grattacielo con la sua foto in compagnia della seconda moglie. Stando a quanto riporta il New York Times, dopo due lunghi e costosi anni di battaglia legale, l'82enne magnate delle costruzioni ha finalmente ottenuto il divorzio dal vice-presidente del Guggenheim Museum Linda Mack, provvedendo subito a risposarsi con quella ...

cielo Unico Europero : riconoscimento della Commissione Ue al progetto dell’Aeronautica Militare -ENAV sulla sicurezza e la gestione del traffico aereo : La Commissione europea ha assegnato un riconoscimento all’Aeronautica Militare e ad ENAV (la Società che gestisce il traffico aereo civile in Italia) per un progetto congiunto sulla sicurezza nella gestione del traffico aereo nazionale. La speciale menzione, nell’ambito del concorso “Single European Sky (SES) Awards 2019”, è in occasione del World ATM Congress 2019 di Madrid, il maggiore evento dell’anno nel campo della gestione del traffico ...

Il cielo di Siracusa scelto come «foto del giorno» dalla Nasa : ... spuntato pochi istanti dopo la fine di un temporale, era stata scelta come «Epod», Earth Science Picture of the Day e condivisa con il mondo attraverso i canali web e social. Nei giorni precedenti ...

Cina : grande attesa per “The Crystal” - il grattacielo orizzontale più alto del mondo all’interno dello spettacolare progetto Raffles City Chongqing [FOTO] : 1/18 ...

Computer Gross - il cielo del cloud e del valore è sempre più "Azure" : Solution UP e la Novita con la 'N' maiuscola per Computer Gross e per tutto il mondo della distribuzione informatica. Per portata, approccio, profondita della presenza sul territorio, il colosso di ...

Il cielo è biancoceleste - delirio all’Olimpico e 3-0 : la squadra di Inzaghi si rilancia - il derby è della Lazio [FOTO] : 1/51 Fabrizio Corradetti/LaPresse ...

ATP Dubai - 100 volte “Re” Roger Federer : batte Tsitsipas e raggiunge Connors nell’Olimpo del tennis - “sono al settimo cielo” : Roger Federer ha ottenuto il centesimo successo in un torneo ATP nella sua carriera, solo Connors è riuscito a scollinare tale cifra incredibile Roger Federer ha vinto il torneo numero 100 in carriera, unico tennista nella storia ad aver scollinato questa cifra assieme a Connors, il quale è arrivato sino a 109, un primato che potrebbe cadere proprio per mano dello svizzero che adesso si candida ad un ruolo da protagonista durante ...

Tutti gli imputati nel processo per la costruzione del grattacielo della Regione Piemonte sono stati assolti : Tutti gli imputati nel processo per la costruzione del grattacielo della Regione Piemonte, a Torino, sono stati assolti. Il principale imputato era l’ex presidente della Regione (tra il 1980 e il 1983) e imprenditore Ezio Enrietti: era accusato di aver fatto

Stonehenge : le 'Pietre Blu' per gli antichi erano una rappresentazione del cielo : Un team di ricerca ha scoperto il punto esatto in cui c'erano le cave da cui furono estratte le misteriose "Pietre Blu" di Stonehenge. Si aggiungono dunque nuove conoscenze sul più famoso sito megalitico del mondo. Secondo alcuni ricercatori l'utilizzo delle Pietre Blu dimostra inoltre che le popolazioni antiche vedevano in esse una "chiave per il cielo". La scoperta delle cave delle 'Pietre Blu' di Stonehenge Da molto tempo è noto che le ...

Aosta - nel 2019 il trasloco dal Grattacielo - le ciclabili e l'inizio di una nuova piazza Giovanni XXIII Aosta - Tra i progetti dell'... : L'appuntamento con le Commissione congiunte del Comune di Aosta, chiamate ad udire gli assessorati per capire a bilancio pronto dove e come verranno utilizzati i soldi, sono un appuntamento chiave per ...

Enrico Nigiotti : 'Sanremo un dono del cielo'/ 'Che orgoglio stare lì' : Enrico Nigiotti esprime tutta la sua soddisfazione per il risultato raggiunto al Festival di Sanremo 2019 con 'Nonno Hollywood': ecco le sue parole.

Super Luna - in cielo la più grande del 2019 (ma è solo più vicina del solito) : La Luna giganteLa Luna giganteLa Luna giganteLa Luna giganteLa Luna giganteLa Luna giganteLa Luna giganteLa Luna giganteLa Luna giganteLa Luna giganteLa Luna giganteLa Luna giganteLa Luna giganteLa Luna giganteLa Luna giganteLa Luna giganteLa Luna giganteLa Luna giganteLa Luna giganteLa dimensione del satellite non cambia. È la percezione a cambiare, vista la relativa vicinanza al nostro pianeta. Per questo la Luna del 19 febbraio è Super perché ...

Astronomia : domani l’occultazione lampo di Sirio - la stella più brillante del cielo notturno : La stella più brillante del cielo notturno, Sirio, sarà oscurata da un asteroide e sembrerà svanire per una frazione di secondo: il fenomeno suggestivo sarà osservabile a occhio nudo da America centrale, Caraibi, Cile e Argentina, dalle 06:11 alle 06:27 ora italiana di domani mattina 19 febbraio. La brevissima occultazione si deve al passaggio dell’asteroide 4388 Juergenstock, che ha un diametro di quasi 5 km e che si trova nella fascia ...

Astronomia : domani l’occultazione lampo di Sirio - la stella più brillante del cielo notturno : La stella più brillante del cielo notturno, Sirio, sarà oscurata da un asteroide e sembrerà svanire per una frazione di secondo: il fenomeno suggestivo sarà osservabile a occhio nudo da America centrale, Caraibi, Cile e Argentina, dalle 06:11 alle 06:27 ora italiana di domani mattina 19 febbraio. La brevissima occultazione si deve al passaggio dell’asteroide 4388 Juergenstock, che ha un diametro di quasi 5 km e che si trova nella fascia ...