' FridaysForFuture' gli studenti in piazza in tutta Italia

#FridaysForFuture - una piazza globale per un futuro migliore : Un'azione climatica in linea con gli obiettivi di Parigi può far crescere, inoltre, l'economia, creare nuovi posti di lavoro e migliorare la qualità della vita. Sono necessarie, su questa linea, ...

Clima - #FridaysForFuture : adesioni in tutti il mondo - dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti : Migliaia gli studenti in tutto il mondo che aderiranno allo sciopero per il Clima e per l’ambiente. Secondo gli organizzatori del movimento ‘Uk Youth Strike 4 Climate’, ci saranno eventi e manifestazioni in oltre 100 citta’ Grandi e piccole del Regno, dalla Scozia all’Inghilterra, in particolare a Londra, ma anche in localita’ remote del Paese, come Penzance in Cornovaglia. Ci si attende una partecipazione ...

Anche in Italia gli studenti in piazza per FridaysForFuture : siamo con Greta Thunberg : Roma, 14 mar., askanews, - Anche in Italia domani gli studenti scenderanno in piazza per FridaysForFuture, lo sciopero contro il cambiamento climatico. L'appuntamento è in tantissime piazze di tutta ...

Clima : sono 12mila gli scienziati che sostengono il movimento FridaysForFuture : Dodicimila tra ricercatori e scienziati hanno accolto l’appello in sostegno delle proteste dei ragazzi per la protezione del Clima, organizzati nel movimento Fridays for Future creato da Greta Thunberg. “Loro meritano la nostra attenzione e il nostro pieno sostegno“, si legge nell’appello rilasciato oggi a Berlino, nel corso di una conferenza stampa che ha visto la presenza di scienziati e ricercatori e dei ragazzi di ...