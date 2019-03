Fca supera Hyundai e si riprende il quarto posto in Europa a febbraio

Blastingnews

(Di venerdì 15 marzo 2019) I dati di vendita automobilistici non sono positivi aper Fca, che inha consegnato 78.850 automobili, il 5,3% in meno rispetto adell'anno scorso. Questo risultato è comunque sufficiente a fare di Fca ilcostruttore europeo a, dato cheGroup, avanti a gennaio, ha consegnato lo scorso mese 72.862 vetture (-0,2%). Se si considera il bimestre gennaio-, il gruppo coreano torna davanti ad Fca, dunque c'è da scommettere che il 2019 riserverà un appassionate testa a testa tra due costruttori che in passato hanno perfino parlato di alleanze e strategie comuni.Jeep in crescita, soffre Alfa Romeo Prima di guardare la classifica dei grandi costruttori europei a, vale la pena approfondire i dati di vendita dei brand Fca. Particolarmente affaticato sembra il marchio Fiat, che haha diminuito le vendite dell'11,5%, a ...