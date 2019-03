TIM | CdA riafferma fiducia a Presidente e correttezza decisioni

TIM - concluso CdA. Genish : "DigiTIM non è mio piano" : "Non è il mio piano DigiTim. Ne parlerà Gubitosi". Così il Consigliere d'Amministrazione ed ex AD di TIM Amos Genish al termine del Consiglio di Amministrazione sul bilancio e sul piano industriale . ...

TIM - titolo ancora cauto in Borsa in attesa del CdA : Performance impostata alla prudenza per Telecom Italia , che in questo momento tratta ribasso dell'1,2% . Il titolo si conferma così piuttosto agitato in attesa del CdA di oggi per la presentazione ...

TIM passa in positivo - nervosismo per CdA : Modesto recupero del titolo Telecom Italia , che passa di mano in progresso dello 0,67%. C'è attesa tra gli investitori per il Consiglio di Amministrazione di domani, 21 Febbraio, che deciderà sul ...

CDP - il Cda delibera aumento partecipazione in TIM : Cassa Depositi e Prestiti, CDP, aumenterà la propria quota in TIM . Lo ha deciso il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l'acquisto di ulteriori azioni della società di telecomunicazioni. "Tale ...

TIM - Elliott : cda proceda a creazione e separazione rete unica : Roma, 21 gen., askanews, - "La decisione di AGCOM conferma che il progetto di Vivendi di mantenere l'intero capitale di NetCo in TIM non solo non crea valore per gli azionisti, ma è considerata ...

TIM - Elliott : cda proceda a creazione e separazione rete unica : Roma, 21 gen., askanews, - 'La decisione di AGCOM conferma che il progetto di Vivendi di mantenere l'intero capitale di NetCo in TIM non solo non crea valore per gli azionisti, ma è considerata ...

TIM - Vivendi accusa membri CdA Elliott di "perdere tempo". Fondo USA replica : Vivendi non è affatto contenta della decisione del Consiglio di Amministrazione di TIM , tenutosi oggi 14 gennaio 2019, di fissare l' assemblea dei soci il 29 marzo 2019 . Il gruppo francese, che ...

TIM - Vivendi accusa membri cda Elliott : Tattiche per pedere tempo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

TIM - primo CdA dell'anno : Osservata speciale del mercato oggi è TIM nel giorno in cui si riunisce il CdA che dovrà decidere sulla nomina del revisore e sulla revoca dei cinque amministratori , Fulvio Conti, Alfredo Altavilla, ...