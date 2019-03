optimaitalia

(Di giovedì 14 marzo 2019)aldi, in concerto? L'ipotesi impazza sul web in seguito alla pubblicazione di una foto da parte del frontman Tommaso Paradiso, seduto sul prato del."Sarà vero?#LOVEal"Queste le parole che sui social hanno fatto parlare di un ipotetico concerto del gruppo aldi, nell'ambito della tournée a supporto dell'album Love. Dopo i concerti nei palazzetti, ipotrebbero andare alla ricerca di unapiù capiente e, dal momento che va dinel mondo della musica annunciare concerti inal dipossibilità per poi vendersi anche le mutande pur di confermare un avvenuto sold out, in fondo non stupirebbe così tanto.Stiamo parlando però dellache ha accolto Laura Pausini in un doppio evento sold out solo lo scorso anno, dopo decenni di carriera all'attivo in ...

StraNotizie : I Thegiornalisti al Circo Massimo? Il post su Instagram di Tommaso Paradiso - OptiMagazine : Thegiornalisti al Circo Massimo di Roma? La moda delle location al di sopra delle proprie possibilità impazza nel m… - WeMusic17 : I Thegiornalisti al #CircoMassimo di #Roma! #musica #live #Thegiornalisti Thegiornalisti Official Fanpage Thegior… -