Stardew Valley fonde la simulazione agricola con gli elementi GdR per creare un mondo

Dalla fusione tra Fallout e Stardew Valley nasce Atomicrops - un simulatore agricolo roguelite : ... dovreste sicuramente provare anche Atomicrops, simulatore agricolo in stile roguelite nel quale dovremo "coltivare e difendere l'ultima fattoria in un desolato mondo post-apocalittico". Come riporta ...

Dalla fusione tra Fallout e Stardew Valley nasce Atomicrops - un simulatore agricolo roguelite : Se avete apprezzato Fallout e Stardew Valleym, dovreste sicuramente provare anche Atomicrops, simulatore agricolo in stile roguelite nel quale dovremo "coltivare e difendere l'ultima fattoria in un desolato mondo post-apocalittico".Come riporta Eurogamer.net, il gioco è Sviluppato da Danny Wynne, Toby Dixon e Joonas Turner e pubblicato da Raw Fury. Il trailer di presentazione è disponibile qui di seguito, e dalle immagini potremo farci un'idea ...

Stardew Valley introduce la lingua italiana su PC : Stardew Valley si aggiorna, è stato infatti comunicato l'arrivo di un update su Steam, per la precisione stiamo parlando della patch 1.3.36, con la quale sarà introdotto in gioco la localizzazione nella lingua italiana.Come riporta Twinfinite, questo update introduce, oltre alla localizzazione nella nostra lingua, anche diverse risoluzioni di bug assieme al supporto di altre lingue oltre alla nostra: tra queste francese, turco, ungherese e ...

Anche Stardew Valley ha una scena eSport competitiva : Molto probabilmente la maggior parte delle persone gioca al "simulatore di agricoltura" Stardew Valley per rilassarsi, perché non è intrinsecamente un gioco pieno di azione. Eppure, come segnala Polygon, Twitch ha ospitato un evento eSport in cui i giocatori si sono sfidati a Stardew Valley. L'obiettivo è quello di raccogliere il maggior numero di risorse prima della fine della partita. Per arrivare all'obiettivo bisognava giocare con il tipico ...

Shawn Layden afferma che Sony non blocca il cross-play? Il publisher di Stardew Valley "smonta" il dirigente di PlayStation : Che sia utile, utilizzata, necessaria o meno, non possiamo negare che il cross-play sia una questione delicata per Sony, soprattutto a livello di immagine. Fare la parte della compagnia cattiva che blocca una feature è inevitabilmente difficile anche per quella compagnia che è leader del mercato.In questo senso il dirigente dell'universo PlayStation, Shawn Layden, ha spiegato che Sony non blocca assolutamente il cross-play ma dall'altra parte ...