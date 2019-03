Sblocca cantieri,Cantone: basta annunci

"Si sente parlare di un provvedimentoda prima dell'estate e già siamo alla prossima estate(...)credo che si dovrebbe smettere diarlo e provare a farlo". Così il presidente dell'Autorità anticorruzione,, a margine della lectio magistralis all'Università di Pisa. Semplificare è "importante ma più che verificare i requisiti formali di chi partecipa alle gare sarebbe opportuno fare in modo di consentire agli imprenditori che puntano sulla qualità dei lavori di poter partecipare", ha detto.(Di giovedì 14 marzo 2019)

