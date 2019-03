Pensano abbia dolori della crescita ma è un tumore. La mamma di Giulia, 7 anni: “Aiutateci” (Di giovedì 14 marzo 2019) L'appello di Valentina, la mamma di Giulia che a 7 anni ha scoperto di essere affetta da un neuroblastoma di quarto stadio già metastatizzato. Dalla Sicilia si sono trasferite al Gaslini di Genova, dove la bimba ha cominciato le cure, e per questo ha lanciato una raccolta fondi online: "Se guarirà sono sicura che darà la forza a tanti altri bambini. Aiutateci a sostenere questo difficile viaggio".



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di giovedì 14 marzo 2019) L'appello di Valentina, ladiche a 7ha scoperto di essere affetta da un neuroblastoma di quarto stadio già metastatizzato. Dalla Sicilia si sono trasferite al Gaslini di Genova, dove la bimba ha cominciato le cure, e per questo ha lanciato una raccolta fondi online: "Se guarirà sono sicura che darà la forza a tanti altri bambini. Aiutateci a sostenere questo difficile viaggio".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

AnnaBassanini : RT @DrUmbertoVitali: @matteosalvinimi Pensano gli Italiani: chiunque abbia ucciso moglie o violentata ragazza o spacciato droga mortalmente… - Necxiuspuntodue : Questo non è momento di piangere ma di reagire,e fare in modo che tutto questo abbia un effetto boomerang, per cert… - FraVonV : Sono riuscita a disertare il pranzo per la festa del papà con parenti molesti perché a casa pensano io sia fidanzat… -