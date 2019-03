MotoGp | adesso è guerra aperta tra Ducati e Honda | la minaccia di Dall’Igna fa tremare i

MotoGp - Test Qatar – Petrucci - che voglia : “buon tempo nonostante il vento. Adesso è ora di cominciare a correre!” : Danilo Petrucci conclude l’ultima giornata di Test in 10ª posizione: il pilota Ducati limitato dal vento, ma voglioso di far bene in gara ufficiale Il team Mission Winnow Ducati ha concluso i Test MotoGp in Qatar con Petrucci 10º e Dovizioso 15º nella classifica combinata. Tra due settimane la gara di apertura del campionato 2019 Il team Mission Winnow Ducati ha concluso questa sera i Test MotoGp sul circuito di Losail ( Qatar ). Nei ...

MotoGp - Marc Marquez : “Oggi mi sono sentito meglio - adesso pensiamo al Qatar per un test normale” : Marc Marquez lo sapeva perfettamente. La spalla operata nel corso della pausa invernale non avrebbe permesso al campione del mondo in carica di presentarsi nel migliore dei modi ai test di Sepang, in Malesia. Dopo tre giorni nei quali ha dovuto, ovviamente, limitare lo sforzo, il Cabroncito ha provato a stilare un primo bilancio di quanto visto sull’asfalto malese. “Sostanzialmente ho vissuto una tre-giorni davvero strana – ...

MotoGp - Marquez è pronto per tornare in pista : “la fisioterapia è tosta - adesso bisogna essere prudenti” : Il pilota spagnolo tornerà in pista in occasione dei test di Sepang, mettendosi alle spalle un duro periodo di fisioterapia “Finché non salirò sulla mia moto non saprò in che forma mi trovo, sono consapevole che sarà importante la qualità oltre la quantità in termini di giri, questo per evitare tendiniti o qualcosa di simile. Sono anche consapevole che si tratta solo di test, lasceremo tutti la Malesia con zero punti. adesso devo ...