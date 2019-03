Huawei inaugura il suo nuovo hub a Milano tra sorrisi e cautele

ilfoglio

(Di giovedì 14 marzo 2019) Qualche giorno fa il National Security Council della Casa Bianca si è detto allarmato, a proposito della ventilata adesione dell’Italia al progetto cinese della Nuova Via della Seta: “Siamo scettici sul fatto che il sostegno del governo italiano porterà benefici sostanziali agli italiani e potrebbe

Michele_Arnese : RT @StartMagNews: La preoccupazione americana non ferma gli accordi in essere tra Italia e #Cina, mentre #Huawei inaugura una nuova sede a… - StartMagNews : La preoccupazione americana non ferma gli accordi in essere tra Italia e #Cina, mentre #Huawei inaugura una nuova s… - ConfassCom : RT @Primaonline: #Huawei inaugura la sede di Milano. Presenti il sindaco Giuseppe Sala, Thomas Miao ceo Huawei Italia, Abraham Liu vp for t… -