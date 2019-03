Fallout 76 si aggiorna con l' update gratuito Wild Appalachia

Fallout 76 si aggiorna con l'update Wild Appalachia disponibile gratuitamente : Fallout 76 si aggiorna con l'update intitolato Wild Appalachia, il quale è scaricabile gratuitamente per tutti i giocatori.L'aggiornamento introduce nuove armi, funzionalità, missioni e molto altro, ma riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Bethesda per tutti i dettagli:Leggi altro...

Ecco le roadmap per gli aggiornamenti del 2019 di Fallout 76 : Tramite un recente comunicato, Bethesda ha pubblicato le roadmap dei prossimi aggiornamenti di Fallout 76. Una è uno sguardo sul 2019 che evidenzia tre prossime stagioni ricche di contenuti, nuove modalità, missioni, storie, eventi e tanto altro ancora in arrivo in Appalachia quest'anno. La seconda contiene un dettagliata ripartizione del prossimo aggiornamento Wild Appalachia in uscita il 12 marzo. Wild Appalachia - primavera 2019Una bestia ...

Fallout 76 si aggiorna con una nuova patch : Se giocate a Fallout 76 vi sarete sicuramente accorti della presenza di una nuova patch, la quale apporta modifiche, miglioramenti e novità al gioco, scopriamoli insieme. Fallout 76: Disponibile la patch 6 Le poche ma importanti modifiche apportate sono: Aumento del limite del Deposito, passando da 600 a 800 Classificazione del Lanciagranate M79 e il Lanciagranate Automatico come armi pesanti Danneggiare per errore il C.A.M.P ...

Bethesda annuncia gli aggiornamenti settimanali "Wild Appalachia" per Fallout 76 : Bethesda ha appena rivelato i nuovi aggiornamenti settimanali di "Wild Appalachia", che porteranno più contenuti PvE nei "prossimi mesi" in Fallout 76.Come segnala Gamepur, la modalità Survival è attesa ancora per marzo, ma non sarà la sola ad arrivare, in risposta ai fan che chiedono qualcos'altro al di fuori del PvP."Stiamo pianificando di farlo attraverso una serie di aggiornamenti settimanali che chiameremo "Wild Appalachia, che sarà il ...

Dopo l'ultimo aggiornamento su Fallout 76 fanno ritorno vecchi glitch precedentemente risolti e la community si infuria : In seguito al lancio dell'ultima patch di gioco, Fallout 76 ha introdotto una serie di novità piuttosto interessanti ma non sembra essere andato proprio tutto alla perfezione, riporta VG247.com.Come possiamo vedere infatti, la community è abbastanza indispettita per il ritorno inaspettato di una serie di glitch che si pensava di aver risolto una volta per tutte nei precedenti update.In particolare è ritornato il peso eccessivo delle forcine ...