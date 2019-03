Detective Monk | tra fobie e omicidi

Morto Steve Bean - attore apparso ne La signora in giallo - Shameless e Detective Monk : L’attore e comico Steve Bean, nome d’arte di Steven Levy, è Morto lo scorso ventun gennaio dopo aver perso la sua battaglia contro un cancro ai polmoni. Lo si è visto spesso in alcune delle serie tv più note del piccolo schermo: da La signora in giallo a Detective Monk, passando per Shameless e Ray Donovan. Nato nel 1960, aveva 58 anni. Morto Steve Bean, attore di Shameless e La signora in giallo: fatale un carcinoma A inizio ...