Calabria | maltrattamenti su bambini in una scuola elementare

(Di giovedì 14 marzo 2019) Nella mattinata di ieri, 13 marzo, i Carabinieri della compagnia di Tropea hanno depositato un’ordinanza cautelare, con obbligo di dimora nel proprio comune di residenza, nei confronti di due donne. Entrambe le donne, insegnanti nelladi Zungri, un piccolo paese del vibonese, sono accusate di maltrattamento nei confronti dei propri alunni.La cronaca dei fatti Le indagini che hanno portato alla scoperta dei, sono partite dopo le segnalazioni di un gruppo di mamme. In seguito sono state istallate delle telecamere e microfoni nei locali della. Queste hanno fatto emergere come le due maestre, di sessantacinque e cinquantuno anni, facessero spesso uso di violenza psicologica e fisica nei confronti dei piccolissimidelle loro classi. Violenze fatte da urla, gravi minacce, insulti e, purtroppo, anche percosse che hanno portato a creare un ...

