Var | nasce la control room | dall' anno prossimo centro unico a Coverciano

L'amore? Per 1 ragazzo su 2 può nascere sui social. Instagram il migliore per troVare una relazione stabile : La metà dei 3500 studenti che abbiamo intervistato accetterebbe di portare nella vita reale un flirt nato su Internet. Ma anche quando l'interesse nasce offline, spesso, il primo approccio avviene sui social. Instagram la piattaforma che, secondo l'80% degli intervistati, è più utile per trovare un partner fisso.Un tempo, per trovare l'anima gemella, ci si doveva affidare quasi esclusivamente agli amici o agli ambienti che ...

Varese : nasce 'cittadella emergenze e urgenze' per incendi (2) : (AdnKronos) - Ora il prossimo passo sarà la stesura di una bozza d'accordo da parte del ministero per investimenti strutturali e gestionali per tutto il territorio lombardo. "Come presidente della Provincia appena insediato -commenta Antonelli- sono contento di riuscire a veder nascere un progetto m

A Cremona nasce la Banca del Suono per salVare i violini StradiVari e il sindaco “vieta” i rumori : Trentadue microfoni ultrasensibili installati nell'auditorium del Museo del Violino a Cremona sono all'opera per catturare i suoni originali dei famosi violini Stradivari che col tempo saranno sempre meno in grado di essere fedeli agli originali. È il progetto della Banca del Suono che ha attirato l'attenzione anche del New York Times. Che ricorda il "divieto di far rumore" vigente in città.Continua a leggere

Varati reddito e quota 100 - 'nasce nuovo welfare'. RdC per 1 - 3 milioni di famiglie - : E sull'assenza del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, all'incontro con i giornalisti, replica: 'La ragione e' banale. Di solito quando c'e' una conferenza stampa c'e' il presidente che coordina e ...