Ronaldo | Notte magica | io qui per questo

Notte da CR7 - contro l'Atletico i bianconeri si aggrappano a Ronaldo - signore di Champions : Le gambe divaricate dopo il salto, il 'siuuu' che contagia lo Stadium: l'esultanza di Cristiano Ronaldo è un marchio, il più imitato dai bambini di tutto il mondo, però ha divagazioni inattese, gli addominali svelati o la Mask presa in prestito. La Juventus, il popolo bianconero non sottilizzano: stasera chiedono i suoi gol e non importa come scelga di ...

Nainggolan cambia registro - il Ninja in Sardegna corre di notte come Cristiano Ronaldo [VIDEO] : Radja Nainggolan, dopo la punizione inflittagli dall’Inter per motivi extra calcistici, prova a rimettersi in forma in vista degli allenamenti: il Ninja si allena a Cagliari di notte! Radja Nainggolan corre di notte sul lungomare di Cagliari. Dopo il provvedimento preso dall’Inter per punire il calciatore indisciplinato, il Ninja vuole correggere il tiro e dimostrare a Spalletti ed al club nerazzurro di valere un posto da ...

Globe Soccer Awards - la notte dei due Ronaldo : chi è il più forte? VOTA : Per ben due volte l'ex Barcellona è salito con la Selecao sul tetto del mondo, la prima nel 1994 e la seconda, da protagonista assoluto, nel 2002, mentre nell'Europeo del 2016 lo juventino ha ...

Juventus - niente soste per Cristiano Ronaldo che corre di notte nel deserto (Video) : Per la Juve è tempo di riposo e fino all'8 gennaio i bianconeri saranno in vacanza. Da martedì prossimo, i giocatori juventini si ritroveranno alla Continassa per iniziare a mettere nel mirino la sfida di Coppa Italia contro il Bologna. La Juventus, dunque, potrà godersi ancora qualche giorno di relax, anche se alcuni bianconeri nonostante siano in vacanza non vogliono perdere la loro condizione fisica, proprio per questo si allenano da soli. ...