Ozzy Osbourne rilascia la prima intervista dal ricovero | “Sono morto due volte | ma sono

19 febbraio 1982 : quella volta che Ozzy Osbourne oltraggiò il monumento ai caduti di Alamo : Esattamente 37 anni fa Ozzy Osbourne fu il protagonista di una delle sue ennesime follie: stavolta il fatto è accaduto prima del concerto solista tenuto nella città di San Antonio. Ozzy ebbe la folle idea di urinare sul monumento eretto in ricordo dei caduti che nel 1836, invece che arrendersi e consegnarsi all'esercito messicano, scelsero di morire. Il fatto Il 19 febbraio 1982 Ozzy Osbourne era a San Antonio (Texas) in attesa del suo concerto ...

Ozzy Osbourne - dimesso da terapia intensiva/ La moglie Sharon : "Ora sta meglio" : L'ex cantante dei Black Sabbath Ozzy Osbourne sarà presto a casa, annuncia la moglie Sharon, è infatti guarito dalla brutta influenza

Ozzy Osbourne sta bene e respira da solo - parola di Sharon : “È sorpreso lui stesso” : Le notizie sulle condizioni di salute del Principe delle Tenebre sono tra le più monitorate del popolo metal, ma oggi scopriamo che Ozzy Osbourne sta bene e che ha ripreso a respirare da solo. Nei primi giorni di febbraio l'ex Black Sabbath era stato ricoverato per un'infezione polmonare che rischiava di degenerare in polmonite, problema che lo aveva costretto a cancellare le date del "No More Tours 2" che lo avrebbe portato in giro per l'Europa ...

Ozzy Osbourne sta meglio - le parole dei medici : “È in ottime mani” : Il padrino dell'heavy metal ha rischiato grosso, come riportava una nota pubblicata sulla sua pagina Facebook, ma oggi Ozzy Osbourne sta meglio come rivela un'esclusiva pubblicata dal Sun nella giornata di sabato. L'ex Black Sabbath, infatti, è stato ricoverato per una grave infezione alle vie respiratorie superiori che rischiava di degenerare in polmonite e proprio per questo ha dovuto annullare le date del suo "No More Tours 2" che lo avrebbe ...

Ozzy Osbourne ricoverato in ospedale per le complicazioni di un’influenza : Situazione delicata per Ozzy Osbourne: il popolare rocker britannico è infatti stato ricoverato in ospedale a causa di una influenza. Il musicista aveva già accusato dei problemi di salute nelle scorse settimane, quando la bronchite gli ha impedito di portare avanti il tour attualmente in corso con i Judas Priest. Nell’occasione, il cantante si era sfogato così: “Sembra che da ottobre in poi qualunque cosa tocchi diventi uno schifo. ...

Jack Osbourne rassicura i fan : Ozzy sta meglio da quando è in ospedale : Il cantante dei Black Sabbath, Ozzy Osbourne è stato ricoverato alcuni giorni fa in ospedale a causa di complicazioni seguite ad un'influenza: il figlio Jack Osbourne, che è andato a trovarlo in ospedale, ha voluto però rassicurare tutti fan sulle condizioni di salute del cantante. La salute di Ozzy Lo scorso lunedì 4 febbraio Ozzy è stato ricoverato presso l'ospedale Keck della University of Southern California, a sud di Los Angeles. Le sue ...

Paura per Ozzy Osbourne - ricoverato in ospedale : «Complicazioni da influenza» : Paura per Ozzy Osbourne , che dopo aver annullato il suo tour per malattia, è stato ricoverato in ospedale per complicazioni da influenza. Lo ha rivelato la stessa moglie Sharon in un tweet. 'Come ...

Ozzy Osbourne ricoverato in gravi condizioni in ospedale : Il Principe delle Tenebre Ozzy Osbourne è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essersi recato in ospedale in seguito ad una grave influenza e annullando le date del tour europeoOzzy Osbourne non se la starebbe passando tanto bene, nonostante sia scampato alla morte più volte ora sembra che la vita gli stia chiedendo il conto. Famoso l'episodio in cui morì il suo chitarrista, Randy Rhoads quando su quell'aereo che si schiantò doveva esserci ...

Il musicista Ozzy Osbourne è stato ricoverato in ospedale per complicazioni dovute all’influenza : Il musicista britannico Ozzy Osbourne è stato ricoverato in ospedale per complicazioni dovute all’influenza. La notizia è stata confermata su Twitter dalla moglie Sharon Osbourne, che ha spiegato che i dottori ritengono che «sia il modo migliore per farlo guarire

Ozzy Osbourne : ricoverato in ospedale per complicazioni di un'influenza : Continuano i problemi di salute per Ozzy Osbourne: dopo l’emoraggia all’occhio per un colpo di tosse, una forte influenza ha causato lo spostamento della data di inizio del suo No More Tour 2, in seguito definitivamente cancellato a causa dell’aggravarsi dell’infezione alle vie respiratorie che minacciava di trasformarsi in polmonite. È di questa notte la notizia che il Madman è stato ricoverato a causa delle complicazioni del suo stato di ...

Ozzy Osbourne malato : rinviato il tour europeo (inclusa la tappa italiana) : Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne Una brutta influenza. È questo il motivo che ha spinto Ozzy Osbourne a posticipare le prime quattro date del suo tour, No more tours 2, inclusa quella italiana prevista all’Unipol Arena di Bologna l’1 marzo. L’ordine viene direttamente dai medici, che hanno consigliato allo storico frontman dei Black Sabbath di ...

Ozzy Osbourne è malato : salta il tour in Europa - compresa la data di Bologna : Il tour europeo di Ozzy Osbourne non si farà. A comunicarlo è la società organizzatrice Live Nation, che spiega come all'artista, già costretto a posticipare le prime quattro date del 'No more tours 2' a causa di una grave influenza, è stata diagnosticata una grave infezione del tratto respiratorio superiore. Osbourne è stato costretto a posticipare le date su consiglio dei medici, per il rischio di ...