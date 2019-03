Olanda | nell' isola di Terschelling il più bel cielo stellato

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : Paternoster-Confalonieri quinte nella madison - titolo all’Olanda : L’Italia non riesce a confermarsi sul podio iridato nella madison femminile, chiudendo al quinto posto ai Mondiali di Ciclismo su pista a Pruszkow (Polonia). La coppia azzurra formata da Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri, dopo il bronzo conquistato nella scorsa edizione, si deve ora accontentare di un piazzamento a ridosso del podio. Le nostre portacolori chiudono la gara con 14 punti, a dieci lunghezze dalla zona medaglie. titolo ...

Speed skating - Mondiali 2019 : Italia quarta nella team sprint femminile con un po’ di rammarico. Vittoria dell’Olanda : E’ iniziata quest’oggi l’avventura dei Mondiali su singole distanze di Speed skating ad Inzell (Germania) e le prime medaglie si stanno assegnando con grande celerità. Sull’anello di ghiaccio teutonico è andata in scena, come gara d’esordio, la team sprint femminile che vedeva le azzurre Yvonne Daldossi, Francesca Bettrone e Noemi Bonazza al via. Una prestazione considerevole quelle del trio nostrano che ha sfiorato ...

Speed skating - Mondiali 2019 : Italia quarta nella team sprint femminile con un po’ di rammarico. Vittoria dell’Olanda : E’ iniziata quest’oggi l’avventura dei Mondiali su singole distanze di Speed skating ad Inzell (Germania) e le prime medaglie si stanno assegnando con grande celerità. Sull’anello di ghiaccio teutonico è andata in scena, come gara d’esordio, la team sprint femminile che vedeva le azzurre Yvonne Daldossi, Francesca Bettrone e Noemi Bonazza al via. Una prestazione considerevole quelle del trio nostrano che ha sfiorato ...

Sea Watch - Ue : "Priorità lo sbarco" | Salvini e Toninelli : "Ok ma via in Olanda o Germania" : "Abbiamo già accolto e speso anche troppo" dice il ministro dell'Interno. Gli fa eco quello dei Trasporti: "E' ovvio che noiapriremmo un nostro porto come corridoio umanitario per farli sbarcare, ma immediatamente dopo mandarli in Olanda". "Violazioni di legge come sul caso Diciotti" ha detto il Dem Orfini.

Sea Watch - Salvini e Toninelli : ok sbarco migranti se poi in Olanda o Germania - Esposto del Pd contro il governo : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini apre a una soluzione per la Sea Watch , la nave Ong bloccata al largo di Siracusa con a bordo 47 migranti e 22 membri dell'equipaggio. "sbarco degli immigrati? -...

Sea Watch - Salvini e Toninelli : "Ok sbarco migranti se poi vanno in Olanda o Germania" : "Abbiamo già accolto e speso anche troppo" dice il ministro dell'Interno. Gli fa eco quello dei Trasporti: "E' ovvio che noiapriremmo un nostro porto come fosse un corridoio umanitario perfarli sbarcare, ma immediatamente dopo mandarli in Olanda". "Violazioni di legge come sul caso Diciotti" ha detto il Dem Orfini

Sea Watch 3 - Salvini e Toninelli : "Ok sbarco - ma poi subito in Olanda" : All' undicesimo giorno in mare per i 47 migranti a bordo della Sea Watch 3 , il ministro dell'Interno Matteo Salvini 'apre' per così dire alla possibilità di uno sbarco. Dopo il blitz di domenica con ...

La Sea Watch in acque italiane | Di Maio e Toninelli : ci pensi l'Olanda : L'ingresso, secondo quanto si apprende, è stato consentito a causa delle cattive condizioni meteo per garantire la sicurezza dei 47 migranti che si trovano a bordo, ormai da 7 giorni, e dellastessa imbarcazione.

Caso Sea Watch - Toninelli : 'I migranti se li prenda l'Olanda' : 'Io fornisco anche un'alternativa: siccome sulla Sea Watch c'è una bandierina olandese che sventola e siccome non mi pare che gli olandesi abbiano ancora detto nulla, trovino la maniera migliore per ...

Toninelli sulla Sea Watch : “Non hanno rispettato la legge del mare. Vadano in Francia - oppure ci pensi l’Olanda” : “Per quanto riguarda la Sea Watch devo vedere ancora il dossier: certamente l’Italia non ha mai coordinato i soccorsi, li hanno fatti loro che come era già capitato recentemente, purtroppo non hanno rispettato la legge del mare“. Così il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, a margine della commemorazione delle vittime della tragedia ferroviaria di Pioltello, commenta il caso della nave della Ong con ...

C'è burrasca : Sea Watch in acque italiane |Di Maio e Toninelli : Olanda gestisca il caso : L'ingresso, secondo quanto si apprende, è stato consentito a causa delle cattive condizioni meteo per garantire la sicurezza dei 47 migranti che si trovano a bordo, ormai da 7 giorni, e dellastessa imbarcazione.

Migranti : Sea Watch nelle acque di Siracusa. Di Maio : “Convocare ambasciatore Olanda” : La nave Sea Watch 3 con a bordo 47 Migranti soccorsi il 19 gennaio è entrata nelle acque territoriali italiane e torna a divampare la polemica. Il ministro dei Trasporti Danilo Toninellichiama in causa l’Olanda poiché sull’imbarcazione “c’è una bandierina olandese che sventola” e il vicepremier Luigi Di Maiorilancia e chiede “di convocare immediatamente l’ambasciatore olandese“. L’imbarcazione della ong ...

SEA WATCH 3 IN ACQUE ITALIANE : OK GUARDIA COSTIERA/ Ultime notizie - Toninelli con Salvini : 'Vadano in Olanda' : La Sea WATCH 3 è in ACQUE territoriali ITALIANE per le condizioni del mare, ma Toninelli appoggia la linea Salvini: 'Vadano in Olanda'. Le Ultime notizie.

Siracusa - la Sea Watch in acque italiane <br> Toninelli : "Ci pensi l'Olanda" : La nave Sea Watch è entrata in acque italiane e si trova a un miglio al largo di Siracusa. La nave con 47 migranti a bordo è ormeggiata a nord di Punta Maglisi. La Guardia Costiera spiega che l'ingresso in acque territoriali italiane della nave della Ong battente bandiera olandese è stato permesso perché il mare è in burrasca. La nave è ora affiancata dalle motovedette della stessa Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Le cattive ...