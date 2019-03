‘Ndrangheta | Asp Reggio Calabria sciolta da cdm | dai bilanci disastrati agli appalti

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo scioglimento dell’Azienda sanitaria provinciale diper infiltrazioni della, affidandone la gestione ad una Commissione straordinaria. La decisione è stata presa su proposta del prefetto di, Michele di Bari, in base all’esito dell’accesso antimafia eseguito nei mesi scorsi. La commissione è composta da composta dal Giovanni Meloni, da Maria Carolina Ippolito e da Domenico Giordano. La decisione di sciogliere l’Asp diera nell’aria da settimane. Nei giorni scorsi, con la visita indel ministro della Salute Giulia Grillo, le voci di un imminente scioglimento si sono fatte più insistenti.L’Azienda sanitaria provinciale era finita sotto la lente dell’antimafia nel luglio scorso quando la prefettura aveva inviato tre commissari per verificare tutti i documenti su gare,e ...

eziomauro : 'Ndrangheta: sciolta l'Asp, l'azienda sanitaria di Reggio Calabria - Agenzia_Ansa : Il Consiglio dei Ministri scioglie l'Azienda sanitaria di Reggio Calabria per infiltrazioni della #ndrangheta #ANSA - NicolaMorra63 : Per la seconda volta sciolta l'Azienda Sanitaria di Reggio Calabria. Per infiltrazioni 'ndranghetiste. Non so se mi… -