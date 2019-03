Ma quando va in «maternità» Meghan Markle?

vanityfair

(Di mercoledì 13 marzo 2019)alla Canada Housealla Canada Housealla Canada Housealla Canada Housealla Canada Housealla Canada Housealla Canada Housealla Canada Housealla Canada HouseUn’altra assistente ha abbandonato la nave, mava avanti come un treno. All’ottavo mese di gravidanza – con una mano sempre fissa sul pancione e un’altra all’amato marito Harry, già in modalità «padre premuroso» – la duchessa del Sussex mette a segno due impegni pubblici nello stesso giorno, tra cui quello dedicato al Commonwealth. Lei e il principe, infatti, hanno iniziato la giornata alla Canada House, dove l’ex attrice americana ha lodato il Paese che definisce la sua «seconda casa». A Toronto, infatti, ha vissuto 6 anni, quelli delle riprese di Suits. ...

